Taules de debat, concursos, exposicions i concerts conformen un programa "viu" per al 40 aniversari de l'Estatut

La programació també inclou la celebració d'un ple extraordinari del Consell a Benicàssim (Castelló) l'1 de juliol coincidint amb els 40 anys de la publicació de l'Estatut o la I Jornada de Tribunals Consuetidinarios i Tradicionals que se celebrarà el pròxim 30 de juny, promoguda pel Tribunal de les Aigües de la Vega de València, ha detallat la Generalitat en un comunicat.

El programa d'activitats abasta també diferents propostes de les conselleries, les entitats estatutàries, la Diputació de Castelló, la Universitat de València, l'Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat d'Alacant, a més d'entitats locals, que formaran part del calendari d'actes commemoratius.

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha presidit aquest dijous la reunió de la tercera sessió del Comité Organitzador del 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en la qual s'ha aprovat el calendari d'actes amb motiu d'aquesta efemèride.

Entre les propostes de les conselleries, destaca l'organització d'una exposició itinerant sobre l'aniversari de l'Estatut en centres educatius de la Comunitat Valenciana, l'edició del número 67 de la Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics dedicada a l'autogovern o una jornada sobre la ciència i el talent científic i la importància de l'Estatut per a investigació en el nostre territori.

JORNADES I UN CÒMIC

Quant a les accions plantejades des de les institucions estatutàries destaquen una jornada de commemoració dels 40 anys de l'Estatut sobre infància i adolescència organitzada des de la Sindicatura de Greuges, l'edició d'un còmic per a posar en valor el significat de quatre dècades d'autogovern per part de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'organització de tres jornades universitàries per a donar a conéixer el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, a més de visites guiades per a conéixer el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, entre unes altres.

Per la seua banda, la Universitat de València, l'Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat d'Alacant organitzaran diferents debats, jornades, taules redones, cursos, seminaris i concursos per a acostar la norma bàsica a la joventut valenciana des de diferents perspectives.

Quant a les entitats locals, els ajuntaments d'Alboraig, Borriana, Castalla, Énguera i Godelleta han confirmat diferents propostes per a conéixer millor les institucions valencianes i festejar l'efemèride.

"UN AUTOGOVERN MÉS AMBICIÓS"

La consellera Pérez Garijo ha convidat a la ciutadania valenciana a "celebrar el nostre autogovern, a saber el que ha significat i com es projectarà en el futur" i "avançar en aquesta línia per a tindre un autogovern més ambiciós que complisca els anhels dels valencians i les valencianes".

Pérez Garijo ha expressat la seua "satisfacció" per la "positiva resposta" per a celebrar els 40 anys de l'Estatut per part de les diferents consellerias, entitats estatutàries, universitats i ajuntaments que s'han sumat per a aportar activitats "molt diverses".

La consellera de Qualitat Democràtica ha considerat que es tracta d'un calendari viu" al qual "es poden sumar més propostes de tot tipus i en el qual tindrem des de taules de debat, jornades, concursos, exposicions concerts o activitats per a xiquets i xiquetes".