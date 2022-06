Baldoví no contempla un altre escenari que "Oltra quede lliure i puga encapçalar la candidatura de Compromís"

El diputat nacional de Compromís, Joan Baldoví, ha insistit aquest dijous en què no contempla una altra possibilitat que "finalment Mónica Oltra quede lliure de tot càrrec i, per descomptat, puga encapçalar novament, com sempre, la candidatura de Compromís" a la Presidència de la Generalitat en les eleccions de 2023.