L'EACC acollirà l'exposició 'El descrèdit de la realitat', organitzada per la celebració de l'Any Joan Fuster

El secretari autonòmic de Cultura i Esport, Ximo López, acompanyat pel director de l'Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC) i comissari de l'exposició, Carles Àngel Saurí, juntament amb la també comissària Paula Lorenzo, ha presentat l'exposició 'El descrèdit de la realitat'.

A la presentació també han assistit el comissari de l'Any Joan Fuster, Francesc Pérez Moragón, i el director general de l'Institut Valencià de Cultura, segons ha informat el Consell en un comunicat.

La mostra es podrà visitar del 25 de juny al 18 de setembre i, segons el secretari autonòmic de Cultura i Esport, és una de les activitats més rellevants que s'han organitzat des de la Generalitat en el context de celebració de l'Any Joan Fuster.

"Aquesta exposició, que té com a punt de partida el famós assaig amb el mateix nom de Joan Fuster, aprofundeix en un dels eixos que més ens interessa explorar entorn de la celebració del centenari del naixement d'un dels nostres intel·lectuals més internacionals: la seua empremta i influència en creadores i creadors de diferents disciplines artístiques", ha explicat Ximo López en la seua primera roda de premsa a Castelló de la Plana com a secretari autonòmic de la Conselleria de Cultura.

López ha afegit que la mateixa concepció de la mostra i totes les activitats paral·leles enriqueixen molt el discurs i el debat sobre la percepció de la realitat a través de multitud d'expressions artístiques, i ha convidat a tothom al fet que vinga a visitar aquesta proposta.

EXERCICI DE PENSAMENT

Per al director artístic de l'EACC, Carles Àngel Saurí, que presenta el seu primer projecte expositiu al capdavant de l'Espai, aquesta mostra vol fer "un exercici de pensament produint una mirada crítica de la institució i dels processos de producció artística", i ha afegit que "en l'exposició s'han involucrat una sèrie de persones, la majoria de participants són de les comarques de Castelló, per a pensar col·lectivament què és l'EACC i fer-ho utilitzant restes d'anteriors exposicions per a reflexionar, alhora, sobre la sostenibilitat de les obres".

La majoria dels artistes que exposen en aquesta mostra es podrien considerar part d'un moment d'inflexió i de futur incert, de pensar noves maneres, de trobar alternatives en un model de cultura i producció artística en crisi. Els creadors que configuren l'exposició amb les seues obres són: Gema Quiles, Jorge Julve, Lara Ordóñez, Maria Doménech, Carlos Bonet, Leomi Sadler, Blanca Arias, Malaerba, Guillermo Ros, Carlos Páramo, Álex Marco i Lu Rose Biltucci.

Els artistes i les associacions convidats a la mostra han rebut dos classes de proposta: cedir una obra per a afectar l'espai expositiu o bé participar d'un procés de descrèdit de l'EACC.

Els comissaris han plantejat l'exposició com una mostra en la qual "no es buscava una relació temàtica, ni discursiva, ni de llenguatge, ni tan sols l'aura o l'autonomia moderna de les obres. Aquesta exposició havia de ser un descrèdit que permetera incloure una sèrie de gestos, veus i afectes amb els quals curar i donar nova vida a l'Espai".

La co-comissària de l'exposició, Paula Lorenzo Chiva, ha destacat que al voltant de la mostra han organitzat tot un seguit de activitats que conviden a aprofundir en el descrèdit amb intervencions d'artistes i jornades específiques al voltant de l'arquitectura o les arts i els pensaments escènics, a més d'intervencions musicals i teatrals.

ACTIVITATS

Justament el dissabte 2 de juliol arranquen aquestes activitats paral·leles amb la jornada de pensament arquitectònic titulada 'Rotondas y naranjos', que proposa reflexionar sobre l'arquitectura i el paisatge contemporani de Castelló de la Plana per a analitzar diversos imaginaris col·lectius que sobrevolen la ciutat. Una jornada en la qual participaran el director de cinema Chema García Ibarra, les fotògrafes Manuela Lorente i Erika Achec, i la dissenyadora i docent Pau Orts.

A més, al juliol i setembre hi haurà visites comentades a l'exposició i, entre les diferents activitats complementàries, el 10 de setembre el comissari de l'Any Joan Fuster, Francesc Pérez Moragón, i la galerista i creadora de Castelló, Pilar Dolz, mantindran una conversa entorn del text fusteriano que dóna nom a l'exposició.