¿Cuántos niños hay sin inmunizar en España de la polio? ¿Hay riesgo como en Reino Unido para los no vacunados?

La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) ha instado a todas aquellas personas que no estén al día con su vacunación contra el virus de la poliomielitis a que acudan a sus centros de salud para completar la pauta o a inmunizarse si no lo están. Este aviso ha llegado junto a la publicación de una alerta emitida tras la detección de este virus en varias muestras de aguas residuales extraídas de las alcantarillas del norte y este de la ciudad de Londres. España se certificó como libre de la enfermedad en 2002 y Reino Unido lo hizo en 2003. Esto se logró gracias a las altas tasas de inmunización. "Sin embargo, en algunas partes de la capital inglesa la cobertura de vacunación contra la polio ha decaído en los últimos años", alertaba la UKHSA en un comunicado. La cobertura del Reino Unido ha disminuido levemente en los últimos cinco años a alrededor del 92%, y en Londres es menor, al 86%, según The British Medical Journal. En España, ¿cuál es la situación? Según el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la cobertura de vacunación supera el 95% desde 1996.

Las autoridades británicas han explicado que el virus detectado -entre febrero y junio de este año- en las muestras de aguas fecales responden a varios poliovirus genéticamente relacionados.

En el pasado ya se habían detectado casos aislados del virus en aguas residuales, provenientes de personas que habían recibido en otros países una vacuna oral contra la polio que puede dejar trazas de una versión debilitada del patógeno en las heces. Sin embargo, el virus detectado ahora "ha evolucionado" y está clasificado como un 'poliovirus tipo 2 derivado de la vacuna' (VDPV2), "que en raras ocasiones puede causar enfermedades graves, como parálisis, en personas que no están completamente vacunadas", explican en un comunicado difundido este miércoles en el que también sugieren que es "probable" que ya se haya producido "alguna transmisión entre contactos estrechos".

En España la vacuna oral contra la polio se sustituyó por la vacuna inactivada en el año 2004. Según una reciente nota del ISCIII, "desde 1996 la cobertura nacional con tres dosis de vacuna de polio supera el 95%" y el último caso endémico de polio fue en 1998.

Según los últimos datos de cobertura vacunal del Ministerio de Sanidad, referentes al año 2020, el 97,9% de los bebés nacidos en España recibieron al menos las dos primeras dosis de esta vacuna, y el 94,4% de la población menor de un año cuenta con al menos tres pinchazos.

Estos porcentajes varían ligeramente entre Comunidades y van desde el 100% de Madrid o el 99,7% de Galicia hasta el 91,8% de Melilla o el 95,5% de Cataluña para los vacunados con al menos dos dosis. Con al menos tres dosis, estos datos oscilan entre el 97,6% de Andalucía o el 97% de Extremadura y el 70,6% de Melilla o el 85,5% de País Vasco.

Estos porcentajes se calculan sobre una población diana de 338.715 menores susceptibles de recibir las primeras dos dosis de la vacuna, de los cuales el 2,1% no se inoculó (7.013). Estos datos ascienden ligeramente para la estadística con al menos tres dosis. En este caso, de los 338.622 pequeños que podrían haber vacunado con al menos tres dosis contra la polio en España en 2020, el 5,6% no recibió esa tercera dosis (19.254).

La pauta completa se considera actualmente con cuatro inyecciones incluidas en el calendario de vacunación sistemática de las Comunidades. La primera se administra a los dos meses de vida; la segunda, a los cuatro; la tercera, a los once meses y la cuarta y última, a los seis años de edad. Anteriormente se recibían también cuatro dosis, pero la última se aplicaba a los 18 meses de edad. Desde la Asociación Española de Pediatría recomiendan la vacunación contra la polio a todos los niños y niñas.

"Desde que en 1988 se lanzara la Iniciativa para la Erradicación Mundial de la Poliomielitis (GPEI), los casos de polio se han reducido en más de un 99% a nivel mundial. Cinco de las seis regiones de la OMS ya han alcanzado este objetivo. Actualmente, Afganistán y Pakistán son los únicos países considerados endémicos de polio. Para mantener un territorio ‘libre de polio’ y evitar la reintroducción del virus se requieren elevadas coberturas de vacunación en todos los grupos de población y niveles geográficos y un sistema de vigilancia de poliovirus activo", recuerdan desde el ISCIII.

Tres casos importados desde 2004

La poliomielitis, causada por los poliovirus tipos 1, 2 y 3, es una enfermedad infecciosa que puede afectar al sistema nervioso central, principalmente en niños. Se transmite de persona a persona a través de secreciones respiratorias o por vía fecal-oral, y se previene mediante el uso de una vacuna.

La mayoría de infecciones de poliovirus son asintomáticas, pero un pequeño grupo de personas puede desarrollar síntomas como fiebre, dolor de garganta, de cabeza, muscular o de estómago, o náuseas. "Solo en el 1% de casos el virus puede, a través de la sangre, llegar a las neuronas motoras de la médula espinal, destruirlas y provocar debilidad muscular y la denominada parálisis flácida aguda (PFA). En sus formas más graves, la parálisis llega a ser permanente y puede provocar, además, la muerte en algunos casos", explican las autoridades sanitarias españolas, que recalcan que el riesgo para la población en España es "muy bajo".

Según los informes del ISCIII, desde 2004 se han podido detectar y caracterizar tres casos importados derivados de la vacuna (como los identificados en Reino Unido.

Concretamente, en 2005 se identificó un PVDV-2 en un niño de Marruecos con una importante inmunodeficiencia primaria que le causó parálisis; en 2019 se detectó excreción de PVDV-1 y 3 por parte de un adulto pakistaní inmunodeprimido sin síntomas neurológicos y, más recientemente, en 2021, se aisló PVDV-2 en una niña de Senegal con parálisis flácida aguda.