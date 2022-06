Una start-up de l'aeroport de Castelló lidera un projecte per a implantar components ceràmics en motors espacials

La start-up Arkadia Space, que desenvolupa la seua activitat en l'aeroport de Castelló, ha aconseguit finançament de la Comissió Europea per a dur a terme el projecte Inception, consistent en el desenvolupament i validació de cambres de combustió ceràmiques per a motors espacials.

La directora general d'Aerocas, Blanca Marín, ha manifestat la seua satisfacció amb l'assoliment de l'empresa, "ja que aquest projecte entronca amb un sector industrial estratègic de la província de Castelló, com és el ceràmic, obrint un camp de possibilitats i de diversificació vinculades a l'àmbit aeroespacial".

El projecte, presentat en consorci per Arkadia Space i Lithoz GmbH, impulsarà el desenvolupament i validació de cambres de combustió per a motors coet basades en material ceràmic, efectives en cost i dedicades a aplicacions de mobilitat orbital, un fet únic fins avui a Europa.

Els prototips de cambra de combustió estaran dissenyats per Arkadia Space per a la seua línia de motors espacials basats en combustibles verds. Aquesta tecnologia està enfocada a cobrir les necessitats dels proveïdors de nous servicis en òrbita, tals com la retirada de brossa espacial o el desplegament de satèl·lits, oferint a aquestes empreses una família de sistemes propulsius sostenibles, efectius en cost i desenvolupats íntegrament a Europa.

La companyia austríaca Lithoz GmbH, especialitzada en tecnologia d'impressió 3D per a materials ceràmics d'altes prestacions, serà l'encarregada de la fabricació dels prototips. El desenvolupament d'aquesta tecnologia s'emmarca en el projecte Galàctica de la Comissió Europea.