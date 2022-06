Climent demana una negociació continuada amb Ford per a aconseguir nous projectes i que el sector "seguisca viu"

"Ara, de moment tindrem menys incertesa en els pròxims anys, però haurem de treballar en futurs projectes perquè el sector seguisca viu en el nostre territori", ha traslladat en una entrevista en À Punt, recollida per Europa Press, un dia després que la multinacional anunciara l'adjudicació.

Sobre si amb aquesta decisió acaba la incertesa a Almussafes, ha estimat que el projecte durarà "deu o 15 anys si tot funciona bé i després caldrà seguir negociant". Ha fet notar sobre este tema que "quan les decisions es prenen lluny, les condicions no són les que voldries", destacant l'esforç realitzat pel Govern, la Generalitat "i fins i tot el comité d'empresa" per a captar la plataforma de cotxes elèctrics.

Climent, que s'ha definit com "un aficionat de la localització i la relocalització", ha demanat centrar-se que el sector de l'automòbil tinga continuïtat a la Comunitat Valenciana: "És la nostra obligació, i la meua com a conseller, que la planta tinga treball, produïsca cotxes i la gent no se'n vaja a l'atur".

I és que, segons ha recordat, unes 25.000 famílies s'haurien quedat sense treball amb la decisió contrària, per la qual cosa ha demanat que hi haja una negociació continuada amb l'empresa perquè "no es pot deixar açò de la mà de déu".

Preguntat per les formes i per si era necessari generar un enfrontament amb la planta alemanya, l'altra aspirant a la plataforma, Climent ha reconegut que no perquè Ford Almussafes comptava amb "suficients arguments" per a convéncer la multinacional en ser "la planta més competitiva d'Europa, amb unes capacitats tècniques impressionants".

"Hem de guanyar per nosaltres mateixos. Quan hem de guanyar des de l'enfrontament o el xantatge, sempre em deixa mal cos", ha asseverat, i ha demanat en un altre moment que la descarbonització de l'automòbil siga justa perquè no guanyen "sempre els mateixos".