Climent creu que Puig hauria d'haver cridat a Oltra i apel·la al diàleg per a no afectar al Botànic

"Tots tenim un objectiu comú: que hi haja un tercer Botànic", ha declarat en una entrevista en À Punt, recollida per Europa Press, l'endemà passat de la dimissió d'Oltra arran de la seua imputació pel presumpte encobriment dels abusos del seu ex-marit a una menor tutelada, sobre les conseqüències que tindrà en la relació entre els socis. Compromís ja ha anunciat que Aitana Mas serà la nova vicepresidenta portaveu i consellera d'Igualtat.

Climent, que és de Compromís, igual que Oltra, confia que la dimissió "no té per què afectar absolutament en gens" la relació amb els socialistes, en considerar que comparteixen la meta de "seguir millorant la vida dels valencians". No obstant açò, ha reconegut que "aquestes coses sempre deixen residus" però ha augurat que es podran solucionar amb capacitat d'enteniment: "Tenim l'obligació de recuperar el diàleg".

És alguna cosa que espera que s'aborde entre els membres del Consell en un nou seminari d'estiu, encara que ha concretat que es decidirà la seua celebració en els pròxims dies, per a planificar i "apuntalar" les polítiques del pròxim semestre. Ha destacat la importància d'aquestes trobades de "convivència" i ha recordat que el pròxim és clau per la proximitat de les eleccions.

DIÀLEG SOCIAL "INTERN"

"Si som els defensors del diàleg social en el món empresarial i sindical, hem de demostrar que som del diàleg social intern entre els socis de govern", ha il·lustrat, i ha advertit que depèn de Compromís i del PSPV i de ser capaços d'asseure's i planificar "què fer en el futur més immediat i dir-li als ciutadans que el Botànic és un govern sòlid i preparat".

Dit açò, ha fet notar que no va entendre per què no van parlar Puig i Oltra en les últimes setmanes, com tots dos van fer palesa en les seues últimes compareixences. "Si no es parla no és per culpa d'un, cal reflexionar per què ha passat açò", ha apuntat, i ha afirmat que va trobar a faltar "empatia" i "mínimament una telefonada del president", i que no diu per ser de Compromís sinó perquè és la responsabilitat de qui està al capdavant de la Generalitat.

"Qui més té sempre és qui més ha de donar (...) La Presidència sempre ha de ser la que més dona, la més condescendent en tot", ha defès recordant la seua etapa com a alcalde quan sempre va afrontar "els problemes de cara" sense que ningú li haguera de cridar per a solucionar un problema.

En aquest cas, si no s'ha produït eixe diàleg entre Oltra i Puig, ha reconegut que caldrà "refer moltíssimes coses" en la relació 'botànica', encara que ha remarcat que ell sí parla amb Puig, el "capità del vaixell". "No podem anar cadascun a la nostra", ha avisat, i ha recordat que el full de ruta del Botànic està marcada.

PLENA CONFIANÇA EN OLTRA

De cara al futur, sobre si l'ex-vicepresidenta serà la candidata de Compromís en les eleccions de 2023, Climent ha rebutjat fer "ciència ficció" perquè cal esperar a veure com es desenvolupa el procés judicial, encara que ha recalcat que vol que siga ella perquè té "plena confiança" en la seua innocència i és "una dona valenta i honesta" i amb "màxima generositat" en la seua dimissió.

En cas contrari, si el procés "no es resol com correspon", ha garantit que la coalició prendrà "la decisió correcta per a seguir sent eixa força transformadora i imprescindible". "Hi ha alternatives, si alguna cosa té Compromís són lideratges", ha asseverat citant com exemple el diputat nacional Joan Baldoví o a Aitana Mas.