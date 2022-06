El Water Fest celebrarà aquest cap de setmana una "gran festa de l'aigua" amb més de 30 activitats

La iniciativa, que es desenvoluparà els dies 25 i 26 de juny, naix per a promoure el consum responsable de l'aigua, l'eliminació de plàstics i la reducció d'emissions de CO2 i, per a açò, brinda "una programació divertida i didàctica pensada per a passar el dia en família: unflables, jocs, tallers, concerts i foodtrucks".

Així, els qui s'acosten a l'Esplanada Nord i Pèrgola de la Marina de València podran gaudir d'un complet i divertit programa d'activitats pensat per a tota la família, especialment per als més xiquets, amb unflables com el Kamikaze, de 7 metres d'altura, concerts, tallers, foodtrucks i tot tipus d'activitats i jocs vinculats a l'aigua.

Tots els valencians estan convidats a participar en el Water Fest. Les úniques activitats que requeriran de polsera seran els unflables i les activitats dirigides. Seran 5 euros per polsera que permetrà un accés il·limitat durant tot el dia i que es recomana adquirir de forma anticipada en