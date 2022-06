L'Ajuntament de València prepara un dispositiu de trànsit amb motiu de la manifestació del Dia de l'Orgull

La manifestació circularà per l'Albereda, pont de l'Exposició, carrer del Justícia, plaça de la Porta de la Mar, Colón i Xàtiva per a accedir a la Plaça de l'Ajuntament per l'avinguda del Marqués de Sotelo, vies que romandran tallades al trànsit durant el recorregut, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Igualment, per a garantir la seguretat dels participants i permetre la circulació de vehicles pel centre de la ciutat, s'invertirà el sentit del trànsit motoritzat del carrer de Pascual i Genís per a permetre l'eixida cap al carrer de les Barques des de Correus i Pérez Pujol. Mentre el passeig de l'Albereda romanga tallat, es desviarà el trànsit des de General Elío a Sant Pío V.