La Marina de València celebra aquest cap de setmana la II Fira de l'Edició Independent

El certamen, que desenvoluparà en l'esplanada de l'edifici Veles e Vents, oferirà activitats per a totes les edats i entre elles, una "àmplia programació per als més xiquets", segons ha informat l'organització en un comunicat. Així, hi haurà activitats d'oci, presentacions de llibres i venda d'exemplars, entre altres iniciatives.

La II Fira de l'Edició Independent està organitzada per l'Associació d'Editorials del País Valencià i per l'Ajuntament de València, la Generalitat valenciana i l'Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana.

Aquesta trobada es presenta com una oportunitat per a donar visibilitat i posar en valor la literatura i l'edició independent, que en moltes ocasions no són suficientment accessibles dins dels circuits convencionals".

El director general adjunt en la Marina de València, Evarist Caselles, ha indicat que "es tracta d'una fira alternativa i una nova oferta cultural per a la ciutat". "Esperem que tots s'acosten a aquest espai en la Marina de València, ja que com més Marina fem, més ciutat tindrem", ha afirmat.

Aquest divendres serà la jornada dedicada als professionals del sector editorial, amb la celebració de taules redones en les quals es tractaran temes com la monetització de l'autoria o l'economia social dins del món editorial.

Com a novetat respecte a l'edició anterior es contempla una acció conjunta amb la xarxa de biblioteques municipals de València en la qual els tècnics seleccionaran una sèrie de títols proposats per les editorials per a donar-los visibilitat en un dels stands, han agregat des de l'organització.

Per als més menuts s'han programat contacontes, tallers i concerts. Aquest divendres, a partir de les 19.00 hores, Paula Te Cuenta participarà en el certamen amb l'àlbum il·lustrat 'El compás bailarín', escrit al costat de Len Maiques i amb il·lustracions de Nana Garzón. Malian Editora, responsable d'aquesta publicació, convida a "somiar i viatjar de la mà d'un compàs que abandona els seus companys d'estoig per a viure noves aventures".

El diumenge al migdia, Edicions del Bullent i cor de l'escola Gavina de Picanya oferiran una activitat infantil i un concert basats en el llibre de Núria Sendra 'Somriures amb Llorenç', dedicat al contacontes valencià Llorenç Giménez. En finalitzar, l'il·lustrador Iván Alfaro realitzarà un taller infantil organitzat per l'editorial Rimpopante, amb la seua obra 'Michu quiere ser humano', que explica la història d'un gat que busca convertir-se en humà.

El domingo a mediodía, Ediciones del Bullent y coro de la escuela Gavina de Picanya ofrecerán una actividad infantil y un concierto basados en el libro de Núria Sendra 'Somriures amb Llorenç', dedicado al cuentacuentos valenciano Llorenç Giménez. Al finalizar, el ilustrador Iván Alfaro realizará un taller infantil organizado por la editorial Rimpopante, con su obra 'Michu quiere ser humano', que cuenta la historia de un gato que busca convertirse en humano.

Eixe mateix dia es dedicarà també la jornada a fomentar la lectura entre els més xiquets, amb dos tallers organitzats per l'editorial Gusanillo. A les 11.30 hores tindrà lloc l'activitat 'Calpurnia', amb l'autora Maria Gabian, i a les 17.30 hores serà Noemí Segura qui reclame l'atenció dels assistents amb el seu conte 'Dorfum', un relat amb el qual es demostra que les xicotetes accions poden aconseguir grans canvis si es treballa i es lluita per a arribar a l'objectiu.

A partir de les 18.30 hores Malian Editora ofereix l'activitat infantil de l'obra 'Kailo', escrita per Nando Pascual i Joshua Cienfuegos. Aquest és una aventura cap a l'interior d'un mateix descobrint la força i el valor de ser diferent a través dels personatges de Kailo i Otto.

D'altra banda, el públic adult podrà veure i escoltar a autors i autores com Núria Cadenes, Gustau Muñoz o Antoni Prats. Entre els gèneres literaris que presenta la fira s'inclou també la novel·la gràfica, amb la presentació d'Al-Azraq, el malson de Jaume I, una obra de Just Sellés i Daniel Olmo.