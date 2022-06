Carmen Lomana se caracteriza por no tener pelos en la lengua y decir las cosas claras. Hace unos días, la celebritie confesó que Dior no le invitó a asistir al evento de presentación de su nueva colección Cruise 2023 este jueves 16 de junio en la capital andaluza.

"Es la gran intriga porque ¿a quién han invitado? De la ciudad de Sevilla no hay ni un 5% de la sociedad sevillana. No sabemos quiénes han hecho las invitaciones o en qué se han basado. Yo pregunté como buyer (como cliente) a quiénes iban a invitar. Me dijeron que a partir de los que gasten 100.000 euros al menos al año comprando", relató en forma de queja la Lomana a Sonsoles Ónega en Ya son las ocho.

Carmen no ocultó su indignación y desagrado ante el gesto que tuvo la firma parisina hacia ella, gran consumidora de la marca: "Me pareció algo tan ridículo. Pero es que yo he visto gente ahí que no ha pisado Dior en su vida".

Días más tarde, la empresaria ha vuelto a hacer gala de su verborrea, esta vez lanzando un dardo a Bárbara Rey. Ocurrió en el programa Juntos, de Telemadrid, mientras comentaban la visita de la vedette a El show de Bertín.

Entonces, Carmen aseguró que ella no estaba interesada en ser Miss España, como sí lo estaba Bárbara. "No me gusta eso de Miss y Lady, es que soy muy tímida, me da una vergüenza horrorosa", dijo la colaboradora.

El presentador replicó asegurando que es lo típico que se le da a una persona guapa y joven en la época. Entonces, haciendo bromas sobre la su edad, Lomana no se cortó y lanzó un comentario sobre la vedette: "A ver, yo soy mayor que Bárbara Rey, aunque no lo parezca", dijo la celebritie, desatando algunas risas entre los colaboradores del programa.