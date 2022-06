Valentina Zenere, en 'La Resistencia': "No sé cuanto dinero tengo en el banco"

La Resistencia contó este miércoles con una estrella internacional como invitada, la actriz argentina Valentina Zenere, conocida por su papel de Isadora en la serie Élite.

Pero antes de participar en la ficción de Netflix, Zenere debutó en la televisión de su país con apenas 13 años; en 2016 se consagró como la villana de la telenovela Soy Luna, de Disney Channel; y en 2020 se estrenó en nuestro país con Las chicas del cable.

La actriz comentó con Broncano que algún día le gustaría ser madre y tener "por lo menos cuatro hijos", el presentador le dijo que a él también le encantaría "si fueran cuatrillizos y salieran muy gordos".

Ponme todas las Maravillas del mundo juntas, que yo me quedaré con un bebé bien GURDU@VaLuZenere #LaResistencia pic.twitter.com/0APCrG90uf — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 22, 2022

No obstante, la argentina no se libró de las preguntas clásicas del programa de Movistar Plus+: Dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes.

"No me gusta hablar de dinero porque me molesta", afirmó la invitada. El presentador le contestó: "Pues no haber venido...". Tras las risas, la intérprete señaló que "no voy a dar un abanico de dinero ni nada".

Y le explicó a Broncano que "ese tema me amarga porque soy muy ambiciosa, lo que me dan ganas es de tener un montón". Honestamente, no sé cuanto dinero tengo en el banco porque lo lleva mi padre".

Valentina Zenere, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Respecto al sexo, señaló que "soy una persona que trabajo mucho, llego muy cansada a casa y cuando me duermo, no me gusta ni que se me acerquen".

"En resumen, menos de lo que te gustaría en general, pero con ilusión de que en un futuro la cosa vaya mejor", aseguró el presentador, dando por buena la respuesta de su invitada.