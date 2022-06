La presentadora de Espejo Público en Antena 3, Susanna Griso, visitó este miércoles El hormiguero para charlar con Pablo Motos y hacer repaso de los 15 años del espacio que presenta.

Pero la periodista también comentó con el valenciano su amistad con numerosos políticos, con el rey emérito Juan Carlos I, o el transcurso de la guerra en Ucrania.

Las frases más destacadas de la presentadora fueron:

- Llevo 15 años levantándome a las 4:30 de la mañana durante 11 meses al año.

- Le tengo rabia a los que duermen bien.

- Como descansar y el sueño se ha convertido en una conversación habitual con Carlos Herrera o Carlos Alsina.

- Tengo una rutina diaria que, como la cambie un día, todo se va al garete.

- Mariano Rajoy tiene la mejor sobremesa de la política española.

- El problema de entrevistar a Pedro Sánchez en la Moncloa fue el tiempo, a la media hora me estaban sacando cartelitos para que acabara.

- Los políticos saben eso y alargan las preguntas para consumir el tiempo.

- La respuesta que buscas no te la dan en la pregunta, sino en la repregunta que le haces, pero a veces no hay tiempo.

- Creo que no va a haber un adelanto electoral pese al resultado de Andalucía.

- Alberto Núñez Feijóo preocupa a Sánchez porque defiende la política seria, le espanta la tuitera.

- Me sorprendió ver a representantes de Unidas Podemos en el homenaje al Emir de Catar.

- Juan Carlos I es muy simpático en el trato en corto y cuenta cómo fue la transición desde su punto de vista, es fascinante.

- Me suele mandar algún mensaje, pero me arrepentí de haber leído en directo el que me mandó durante Espejo Público.

- No le gusta nada que le llamen rey emérito.

- Durante el programa estoy muy pendiente del móvil y hay un expresidente que me critica continuamente.

- En la agenda del móvil tengo muchos nombres en clave y, en ocasiones, me equivoco.

- Estados Unidos no tiene prisa de que se acabe la guerra en Ucrania y Rusia puede terminar ganándola.

- Ahora los medios hablamos menos de la guerra y solo comentamos su coste.

- La política sirve para cambiar las cosas.