Tu horóscopo diario: jueves 23 de junio de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 23 de junio de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tampoco te encontrarás hoy demasiado bien porque estás muy agobiado por problemas y preocupaciones que en realidad son transitorios y finalmente lograrás resolverlos del mismo modo que has resuelto otros muchos. Te preparas para un gran batalla que en realidad tan solo será una pequeña escaramuza.

Tauro

Aunque estás algo preocupado y meditabundo, en realidad hoy te espera un día bastante mejor de lo que crees. Los astros te favorecen y muchas cosas que ahora que inquietan verás como luego se van a ir solucionando solas o con un esfuerzo mucho menor del que esperabas, tan solo debes tener un poco de fe.

Géminis

No te obstines en seguir un determinado camino o en que las cosas salgan del modo que tú habías planeado, a veces esto no es posible e incluso la suerte o el éxito puede llegar, precisamente, renunciando a seguir ese camino y dejando que el destino sea quien te guie, aunque no sepas muy bien adonde va a llevarte.

Cáncer

Hoy te espera un día bastante favorable o mucho más agradable, emocionalmente y quizás también para los asuntos de tipo material. No temas salir a la lucha o tomar iniciativas porque la suerte está contigo y aunque no le tengas claro ahora sí que lo podrás ver más adelante. Buenas noticias sobre trabajo o dinero.

Leo

Una iniciativa bastante audaz va a cambiar tu suerte claramente a mejor en el trabajo, las finanzas o simplemente la vida social. No vas a dejar que el destino te traiga las cosas, sino que serás tú mismo quien vaya a buscarlas. Pero ahora los astros te favorecen mucho más y la suerte va a secundar tus iniciativas.

Virgo

De nuevo vas a tener un día bastante bueno y en algunos momentos incluso bastante feliz; sin embargo, una vez más sus comienzos van a ser tristes o difíciles, como si un gran infortunio cayera sobre ti cuando en realidad va a suceder justamente lo contrario. Tu fondo es melancólico, pero no debes hacerle caso.

Libra

Te espera un día de cambios o sorpresas, que puede ser bien distinto de como lo tenías planificado, aunque esto no implica que vaya a ser malo o traiga problemas imprevistos, simplemente tú te prepararás para recorrer por un camino y luego en realidad deberás tirar por otro muy distinto, que no es para mal.

Escorpio

De nuevo te enfrentas con un día lleno de acción, solo que hoy los planetas están en mayor armonía y tu actitud general va a ser más positiva. También hoy se verá algo más el fruto de tus esfuerzos y te moverás con mayor astucia y habilidad, no de un modo tan visceral. Favorable para viajar y negocios en el extranjero.

Sagitario

Hoy tendrás la misma suerte que ayer y tus esfuerzos rendirán igualmente solo que tú estarás mucho más positivo y podrás mostrar tu mejor cara. También tus relaciones íntimas, o en concreto alguna de ellas, te van a traer sorpresas agradables que te harán ver lo mucho que te quieren aquellos que te rodean.

Capricornio

Hoy te enfrentas a inquietudes o preocupaciones en relación con las finanzas y el patrimonio. En realidad hay poca o incluso ninguna razón para ello, pero tú podrías tener un día complicado, dándole vueltas a problemas que solo están en tu cabeza. Y todo vendrá porque algo no va a salir como tú habías previsto.

Acuario

Hoy vas a mostrar uno de los rasgos principales de tu carácter, la obstinación, la tendencia a ser radical en tus principios y no aceptar ninguna otra solución que no sea la que tú defiendes. No eres amigo de componendas, para ti lo blanco es blanco y lo negro es negro y así lo defiendes siempre aunque te perjudique.

Piscis

Tienes un momento de suerte o de oportunidades en tus asuntos laborales y mundanos, pero debes tener cuidado porque a tu alrededor te ronda la traición. No todos los que te alaban y te sonríen son en realidad tus amigos o se alegran de tus éxitos. El día de hoy podría darte una muestra de esto que te indico.