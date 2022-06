Choriza May, Mueveloreina i Liz Dust celebraran la salut sexual amb el V Vihsibles Festival en el CCCC

Aquest esdeveniment anual, coproduït al costat del Comité Antisida de València dins programació oficial de l'Orgull LGTBI, torna amb l'objectiu que la ciutadania perceba la sexualitat i el VIH de forma diferent, anuncia Cultura de la Generalitat.

Dins de la programació, durant la vesprada de l'1 de juliol de 18 hores a mitjanit, el claustre s'omplirà de música i 'performance' de la mà d'artistes com Choriza May, la 'drag' valenciana més internacional, coneguda per participar en concursos com 'Drag Idol' i 'Liverpool's Big Drag Pageant'. També va ser la primera espanyola a participar en 'RuPaul's Drag Race UK'.

La Mare és una cantautora gaditana amb una sensibilitat especial per a les causes socials i fundadora d'ART MUHÉ, una fusió repleta de ritme i frescor, sense deixar de costat el cor, la intimitat i el compromís de les seues lletres.

Mueveloreina és un projecte "mutant, àcid i esteticista" que Karma Cereza i Joaco J Fox impulsen des de 2016. Un concepte "electropical" que es tradueix en una fusió entre l'electrònica, el trap i els ritmes tropicals replets de reivindicació social.

La proposta Radikal Pongo anirà a càrrec de Raisha Cosima i la seua "família" de la Kiki House of Cosima, una casa que està activa des de 2018 acollint artistes jóvens de l'escena 'ballroom' a l'estil de la sèrie 'Pose'.

I un any més, Liz Dust, la vedete contemporània més coneguda de la ciutat de València, serà més la mestra de cerimònies del Vihsibles Festival.

Acompanyant aquesta proposta artística, el Comité Antisida presentarà en la vetlada el seu últim projecte: 'Loving Diversity VLC', una agenda d'oci saludable dirigida a la comunitat LGTBI de la ciutat que es complementa amb un servici de cibereducació virtual per a l'atenció de la salut sexual.

A més, pantalles situades al claustre donaran visibilitat a l'experiència de Joel Antequera, un jove valencià diagnosticat de VIH en 2020. A través d'unes entrevistes realitzades per Pilar Devesa a Joel, i al seu entorn, es desvetla com la creativitat -en aquest cas, a través d'una 'performance' de Shibari compartida en xarxes socials- pot ser una ferramenta poderosa per a afrontar un diagnòstic de VIH, i la visibilitat, un instrument d'alliberament.

El festival va nàixer en 2018 arran de la seua selecció en la convocatòria Altaveu del Consorci de Museus per a projectes d'inclusió i cohesió social, sota el lema 'indetectable = intransmissible'. "En només cinc anys s'ha convertit en una referència en la ciutat. El món canvia, en gran manera, quan canvia la nostra manera de veure la realitat que ens envolta. Aquest és la nostra aposta, mostrar la riquesa de matisos del nostre temps", manifesta el director del CCCC, José Luis Pérez Pont.

Vihsibles naix amb una mirada projectada al reconeixement de la multidiversidad. "Abordar conjuntament la sexualitat, la salut i la cultura és la via més transformadora que trobem per a contribuir a la consciència col·lectiva de les cures, i a donar una resposta cooperativa a les conductes discriminatòries i els delictes d'odi", assenyala Pilar Devesa com a responsable de comunicació del Comité Antisida i coordinadora del festival.