El Gobierno anunció el miércoles una nueva bajada en el IVA de la factura de la luz, que pasará del 10 al 5% a partir del sábado. Una medida que es prácticamente la última bala que le queda al Ejecutivo para tratar de frenar el precio de la electricidad a través de rebajas fiscales. Frenar la factura de la luz es desde hace meses una prioridad absoluta para aplacar la elevada inflación que sufre el país y que en buena parte se debe a los altos precios de la energía. Sin embargo, los números apuntan a que el efecto que tendrá esta nueva rebaja del IVA sobre la factura de los hogares será discreto.

¿Cuánto se ahorrará cada hogar?

Bajar el IVA del 10 al 5% supondrá un ahorro de alrededor de cuatro euros para un hogar con un consumo medio (270 kwH al mes y una potencia contratada de 4 kw) en el mercado regulado. Según el simulador de la CNMC, un hogar con estos parámetros habría pagado una factura de 95,43 euros en los últimos 31 días (entre el 21 de mayo y el 21 de junio). Una cifra que, de haberse aplicado un IVA al 5% habría sido 4,3 euros más barata. Si no se hubieran aplicado rebajas fiscales de ningún tipo, ese mismo recibo se hubiera disparado hasta los 109,6 euros (18,5 euros más caro que con el IVA al 5%).

Previsiblemente, la bajada del IVA se notará aún menos entre los consumidores del mercado libre (el 60% de los usuarios domésticos), puesto que los precios en este segmento son más estables y no se ha disparado tanto como en el mercado regulado.

¿Será suficiente para compensar la subida en el precio de la energía?

El Gobierno se ha abierto a rebajar aún más el IVA después de que los primeros resultados de aplicar el límite del precio del gas no se hayan reflejado en una bajada del coste de la luz mayorista. El coste de la electricidad mayorista afecta especialmente a los usuarios del mercado regulado, cuya factura está directamente vinculada con él.

En junio, la media diaria del precio de la luz empezó siendo de 210 euros Mwh y este jueves alcanzará ya los 272. Esto son 62 euros de diferencia que suponen un incremento del 29,5% desde principios del mes, incluyendo los primeros 14 días en los que el gas no estuvo limitado y desde el 15 de junio, cuando entró en vigor la excepción ibérica. Si los precios mayoristas de la luz siguen subiendo, se comerán una buena parte de la rebaja que aporte reducir el IVA al 5%.

¿Cuánto costará la bajada?

El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) estima que rebajar el IVA al 5% supondrá un coste adicional para las arcas públicas de entre 430 y 460 millones de euros en los próximos tres meses. Si además se le suma la prórroga de la rebaja del impuesto especial eléctrico y la suspensión del impuesto a la generación hasta septiembre, el monto total se movería entre 1.360 y 1.450 millones de euros.

La Agencia Tributaria estima que el Gobierno llevaba gastados hasta el 30 de abril 3.838 millones de euros en todas las rebajas fiscales para abaratar el recibo eléctrico. De ellos, 2.233 millones se han desembolsado a lo largo de este año.

Las primeras medidas que el Ejecutivo adoptó para reducir la factura eléctrica a los hogares fueron la rebaja del 21 al 10% del IVA y la suspensión del impuesto a la generación (en junio del año pasado), que se han ido prorrogando hasta ahora. En septiembre, el Gobierno bajó también el impuesto especial eléctrico al mínimo legal (del 5 al 0,5%).

¿La rebaja se aplica también al bono social?



Si no hay cambios con respecto a lo que se hace ahora, sí. Cuando el Gobierno bajó el tipo del 21 al 10% en 2021 la rebaja también se aplicó al bono social eléctrico, sujeto a los mismos requisitos que se deben cumplir para que la rebaja sea efectiva. Es decir, que la potencia contratada no supere los 10 kW, que es el caso de la gran mayoría de los hogares, y que el precio en el mercado de la electricidad no sea inferior a los 45 euros Mwh, una cifra muy lejos de los precios disparados de hoy en día. Si el Gobierno sigue este mismo esquema, quienes tengan el bono social de electricidad también verán ahora reducida en su factura el IVA del 10 al 5%.