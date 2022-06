OCU demana multiplicar per quatre el nombre de psicòlegs clínics en la sanitat pública valenciana

Així, assenyalen que a la Comunitat Valenciana hi ha poc més de 4 psicòlegs clínics per cada 100.000 habitants, pels 6 de mitjana que hi ha a Espanya i els 18 en la UE malgrat que tres de cada 10 espanyols pateixen problemes de salut mental, segons l'Informe Anual del Sistema Nacional de Salut de 2019. Aquesta falta d'especialistes obliga a molts afectats a recórrer a un psicòleg privat, l'atenció del qual pot arribar a superar els 200 euros al mes.

Trastorns de depressió, ansietat i per somatització són cada dia més comuns, especialment des de la irrupció de la pandèmia, la qual cosa ha posat de manifest una situació de saturació en aquest tipus d'atenció sanitària, adverteixen.

La falta de psicòlegs, necessaris per a una atenció integral a aquests pacients, és un altre factor que contribueix a la saturació d'aquest nivell assistencial i a la sobrecàrrega de treball del seu personal sanitari. En conseqüència, creix el sobrediagnóstico i la sobre medicalización dels pacients. De fet, el nostre país lidera el consum de benzodiazepinas a nivell mundial amb una mitjana de 110 dosis diàries per cada 1.000 habitants, segons l'informe de la Junta Internacional de Fiscalització d'Estupefaents.

La falta de psicòlegs clínics se suma a la situació de saturació en psiquiatria, també encarregada de tractar la salut mental, que en 2021 ascendia ja a 20 dies d'espera mitjana en les diferents Comunitats Autònomes.

