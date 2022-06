Arcadi España pren el relleu de Vicent Soler com a president del Comité Organitzador de Forinvest

L'òrgan ha celebrat una trobada per a realitzar un balanç de l'última edició, celebrada el passat mes de maig, i en el qual es van asseure les bases de la pròxima convocatòria, prevista ja en 2023.

L'expresident del certamen i exconseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha agraït en el seu comiat "la tasca desenvolupada per Forinvest en els seus primers quinze anys de vida" i ha destacat la seua consolidació com a referència nacional en l'àmbit de les finances i les assegurances.

"Al llarg d'aquests anys Forinvest ha sabut adaptar-se als canvis tecnològics i financers, però per damunt de tot ha aconseguit que la principal plaça financera d'Espanya estiga radicada a València", ha apuntat Soler.

L'expresident del fòrum ha posat a més en valor "l'esforç realitzat en els últims anys per a acostar cada vegada més el món de les finances a l'economia real" i s'ha mostrat convençut que en els pròxims anys el certamen "ha d'avançar cada vegada més cap a la seua internacionalització, atés que en el món actual les finances són cada vegada més globals" així com "cap a una major presència de dones, fomentant també des de Forinvest que el món de les finances i les assegurances no estiga majoritàriament ocupat per homes en els seus llocs directius". "Estic convençut que Forinvest mirarà al futur com a mínim 15 anys més", ha conclòs Vicent Soler.

Per la seua banda, el nou responsable del certamen i actual conseller d'Hisenda, Arcadi España, ha agraït "la confiança depositada" i ha mostrat el seu compromís de "dinamitzar encara més el certamen per a acostar-ho realment a la ciutadania amb l'objectiu que siga útil no solament a l'àmbit financer sinó al conjunt de les famílies i del teixit productiu de la Comunitat Valenciana".

De fet, ha avançat la seua intenció de "traure Forinvest al carrer en la pròxima edició, amb una major presència de joves, startups i emprenedors entre els ponents i participants en els diferents fòrums, així com de seguir aprofundint en la major aposta per la presència femenina iniciada en els últims anys".

"El nostre repte ha de ser el de posar tots els instruments al nostre abast, inclòs Forinvest per la seua rellevància i el seu pes, al servici d'una economia moderna, sostenible i sòlida en el conjunt de la Comunitat Valenciana, capaç de generar riquesa i ocupació", ha apuntat el responsable d'Hisenda.

Ha advertit que "per a açò les pròximes edicions comptaran amb tot el suport necessari de la Generalitat, ja que només amb una administració àgil i emprenedora, que aposta per la col·laboració públic-privada serà possible avançar cap a un creixement econòmic sostenible que atraga inversions a la Comunitat Valenciana i, per a açò, un sector financer consolidant i referència en el panorama nacional és fonamental", ha conclòs.

D'aquesta manera, el Comité Organitzador queda conformat en la presidència per Arcadi España (conseller d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana), acompanyat pels vicepresidents Manuell Illueca (director general de l'Institut Valencià de Finances de la Generalitat Valenciana) i José Vicente Soler Gironés (director general d'Economia Sostenible de la Generalitat València).

A més, com a vocals participen Miguel Arias (soci de Rankia.com), Jorge Benítez (president Col·legi de Mediadors de València), Luis Chinchilla (president Associació Professional Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana), Juan José Enríquez (degà del Col·legi d'Economistes), Mª Dolores Garzón (vice degana Facultat d'Economia de la Universitat de València), Isabel Giménez (directora general Fundación Estudios Bursátiles y Financieros), Javier Jiménez Marco (director general Lanzadera Alquería Capital SL), José Miguel Lorente (director Institucions Banc Santander) i Enrique Lucas (president Ediciones Plaza).

També figura en aquesta llista Victoria Majadas (presidenta CvBan), Joaquín Maldonado (assessor financer Banc Mediolanum), César Rafael Miguel (director de Comunicació de CaixaBank a la Comunitat Valenciana), Ricardo Miralles (director Economia i Anàlisi CEV), Francisco Muñoz (degà Facultat d'Economia de la Universitat de València), José María Santos (responsable Institucions i Colectivos Arco Mediterráneo Ibercaja) i Ramón Satorra (director comercial regional València i Castelló de Banc Sabadell).

Per part de Fira València s'integren també Alejandro Roda (director Forinvest) i Alejandro Ortolá (director Desenvolupament de Negoci Forinvest).

MÉS DE 80.000 VISITANTS I 3.000 PONENTS

Al llarg dels seus 15 edicions, Forinvest s'ha consolidat com el fòrum de networking i coneixement més rellevant en el qual traslladar a la societat la cultura financera, a través de les grans empreses i entitats financeres i asseguradores d'Espanya així com els CEOs de moltes start-up que van aconseguir llançar el seu negoci en Forinvest i convertir-se en grans empreses.

En aquest sentit, Forinvest ha reunit al llarg d'aquests 15 anys a més de 3.000 ponents i convocar a més de 80.000 visitants i prop de 2.000 expositors amb presència en alguna de les edicions celebrades de Forinvest.