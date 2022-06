Un dron kamikaze ataca una refinería de petróleo en Rusia provocando una fuerte explosión

La guerra en Ucrania vuelve a afectar a territorio ruso. Esta vez ha sucedido en la refinería de petróleo de Novoshakhtinsk, en la región rusa de Roston, en la frontera con Ucrania. Según ha confirmado este miércoles el gobernador de la región, Vasili Golubev, el ataque con un dron kamikaze ha sido el causante de un incendio que ha afectada a la instalación, aunque por el momento no hay confirmación de que haya sido perpetrado por Ucrania.

"El incendio fue provocado por un ataque con drones contra las instalaciones técnicas de la planta", afirmó el gobernador en Telegram. Según la autoridad local, el incendio ha sido ya controlado y el personal evacuado, aunque no ha trascendido si se han producido heridos o muertos.

Por el momento la procedencia de los drones no han sido confirmados y las autoridades rusas siguen investigando lo sucedido. Según recoge el medio Infobae, algunos especialistas que analizaron las imágenes dijeron que el dron no parece ser un aparato de fabricación ucraniana PD-1/2. No obstante, según afirma el medio británico Dailymail, las defensas aéreas rusas han dicho que era un UAV ucraniano PD-1 o PD-2.

En redes sociales se han compartido imágenes del incendio, donde se puede apreciar una gran columna de humo e incluso el momento del impacto. La refinería está situada a 8 km de Ucrania, y podría tener capacidad de hasta 7,5 millones de toneladas anuales.