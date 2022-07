Soñar con una noche tropical parece refrescante pero la realidad es muy distinta. En este verano de 2022 ha arrancado con muchas madrugadas con termómetros por encima de los 20 grados. Incluso, en algunas zonas de la Península el mercurio no ha bajado de los 25, las llamadas noches ecuatoriales que impiden conciliar el sueño a no ser que dejemos el aire acondicionado puesto hora tras hora, algo que muchos bolsillos no se pueden permitir.

Dormir cuando el calor nos ahoga se convierte en misión imposible si no queremos que la factura de la luz se dispare. Damos vueltas y vueltas en la cama, nos mojamos para reducir el sofoco pero, en unos minutos, la sensación de calor vuelve. Por eso, las ventas de ventiladores y aparatos de aire acondicionado portátiles han aumentado tanto en los últimos meses. Podemos llevarlos de una estancia a otra de la casa. Incluso, hay modelos pequeños que se pueden colocar en la mesa de trabajo o en la mesilla de noche y nos ayudan al combatir el calor sin dejar nuestro bolsillo tiritando. Este de RenFox incluye luces led de colores y también puede usarse como humidificador por menos de 50 euros.

Incluye tecnología anular que enfría un espacio mayor. Amazon

Por qué nos gusta

Aunque su tamaño reducido no basta para enfriar una habitación entera, es capaz de rebajar la sensación de calor cuando lo tenemos cerca. Está diseñado con forma de anillo y podemos llenar el depósito con agua y hielo para convertirlo en un aire acondicionado portátil. Tiene bajo consumo energético y tres velocidades. Además incluye temporizador de dos y cuatro horas. Su sistema de atomización recoge el aire caliente y lo enfría expulsándolo junto a micropartículas de agua.

Es silencioso. Solo produce 45 decibelios para no molestarte cuando duermes, pero tampoco cuando trabajas.

Tres aparatos en uno

- Aire acondicionado. Ya hemos explicado su utilidad como aire acondicionado portátil cuando agregamos agua y hielo, pero también es posible usarlo como simple ventilador.

- Humidificador portátil. Tiene una velocidad de atomización rápida que puede ajustar rápidamente la humedad del aire circundante para humidificar el aire. ¡Incluso podemos añadir aceites esenciales para mejorar el aroma del hogar!

- Lámpara de noche. El producto también integra siete colores diferentes de luces LED que generan un ambiente muy agradable y mejorar la calidad del sueño.

