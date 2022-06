Diciembre de 2003. Cena de Navidad. Un grupo de periodistas apuesta por si Zapatero dimitirá o no después de los comicios que se van a celebrar en España en marzo de 2004, en un contexto en el que se da por sentado que va a perder, y de una forma contundente. Dos meses después, Zapatero no solo gana los comicios, sino que revalida su victoria cuatro años después.

Octubre de 2016, Sánchez renuncia a su escaño en el Congreso. Mayo de 2017, este vuelve a liderar un PSOE que estaba roto. Un año después, junio de 2018, es elegido presidente del Gobierno tras una moción de censura que, contra todo pronóstico, se lleva por delante a Rajoy. Este último, una semana antes había logrado aprobar los presupuestos.

Febrero de 2022, Casado es despojado del liderazgo del PP en cuestión de días. Los mismos que Feijóo tardó en hacerse con un partido que estaba a punto de entrar en descomposición. 23 de junio de 2022, se da por descontado que España está ante un cambio de ciclo político. El resultado contundente de Juanma Moreno en Andalucía, unido a los traspiés del Gobierno en cuestiones como su política con Argelia, parece llevar en volandas a Feijóo hacia la Moncloa.

¿Esto implicará un cambio de Gobierno? El tiempo lo dirá. Antecedentes de que en política nada es lo que parece haylos. ¿Conclusión? Prudencia. El Ejecutivo central está herido, pero no muerto y un año da mucho de sí. Es evidente que existe un trasvase de votos de Cs hacia el PP –por mucho que se refunde–, pero también que Andalucía no es España y que el PP tiene una presencia exigua en Euskadi y Cataluña que, si no revierte, le dificultará alcanzar una mayoría de votos para gobernar, menos sin Vox.