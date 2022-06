La Comunidad de Madrid se resiste a quedar fuera de carrera para albergar la futura Agencia Espacial Española, que se espera que eche a andar en 2023. El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha decidido desplegar varias iniciativas de presión para que sea Tres Cantos la sede de este ente. Para empezar, la jefa del Ejecutivo ha llevado este miércoles la reunión del Consejo de Gobierno hasta el ayuntamiento de este municipio, situado a apenas 30 kilómetros del centro de la capital.

Desde allí, Díaz Ayuso ha anunciado que mandará una carta al presidente Pedro Sánchez para pedirle que reconsidere su decisión de situar la agencia fuera de Madrid, una determinación que hizo pública el dirigente socialista el 9 de junio, aludiendo a que abundaría en la "desconcentración" del Estado. Esta es una política que el Ejecutivo quiere explorar llevándose fuera de la capital los entes públicos de nueva creación, entre los que estaría la Agencia Espacial.

"Vamos a pedirle al Gobierno que recapacite, y no por politiqueo", ha señalado Díaz Ayuso, para pasar a desgranar los argumentos que pondrá sobre la mesa para que Tres Cantos participe, y a la postre sea la vencedora, de una carrera de sedes en la que están Sevilla, Teruel, León o Ávila. En la Puerta del Sol, la región es la perfecta anfitriona de la agencia porque aglutina el 92% del sector aeroespacial español está situado dentro de la región y el 70% del mismo se localiza en Tres Cantos.

Esta cifra es también la justificación que da la Comunidad para cerrar filas en torno a la localidad tricantina y dejar a un lado la candidatura de Robledo de Chavela, un municipio que también se había postulado a albergar la Agencia Espacial ya que está vinculado desde el sector desde hace años, pues tiene en su término municipal un organismo de la NASA.

"La candidatura de Tres Cantos puede sumar a la de Robledo", ha esgrimido la presidenta regional a preguntas de la prensa. "La de Robledo ha llegado mucho más tarde, no hemos tenido ni siquiera una reunión con esta administración y, sin embargo, el Ayuntamiento de Tres Cantos ya hace semanas que nos dio información", ha agregado.

"El proyecto de Tres Cantos no es aislado: es un proyecto Madrid región (...) hay empresas del sector situadas en otras localidades de la comunidad que han mostrado su interés en sumarse", ha apostillado Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, que ha participado junto a Díaz Ayuso y Ossorio en la rueda posterior al Consejo de Gobierno.

"La batalla que se pierde es la que no se da"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha confiado en que la carta a Sánchez meta a Tres Cantos en la carrera por ser sede de la Agencia Espacial Española. "La batalla que se pierde es la que no se da", ha aseverado dando cuenta una vez más de su carácter, que esta vez se suma a la tenacidad del regidor de Tres Cantos. Moreno (PP) ha señalado que toda la corporación aprobó la candidatura y él mismo pidió una reunión con Díaz Ayuso para presentarle los documentos.

El encuentro entre ambos se celebró en la Real Casa de Correos el 7 de junio y lo que no sabían entonces es que apenas 48 horas después, Sánchez publicitaría su intención de situar la agencia fuera de la región. Tras conocer esta decisión, el alcalde tricantino pidió reuniones a las ministras de Ciencia y Política Territorial, pero ni Diana Morant ni Isabel Rodríguez aceptaron. Por ello, Jesús Moreno ha denunciado este miércoles "el doble rasero" del Gobierno, diciendo que sí han recibido al alcalde de Sevilla, ciudad que también se postula, pero que no tiene "formalizada" aún su candidatura, ha asegurado.

Pido al Gobierno que recapacite con la Agencia Espacial Española.



— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 22, 2022

Defensa del "ecosistema" de Tres Cantos

Este miércoles, Díaz Ayuso también ha querido defenderse de las voces críticas con el ánimo de la Comunidad de hacerse con el futuro organismo, en detrimento de otros territorios con menos entes del Estado. "No se trata de no llevar sedes y empleos a otros lugares, sino de no romper un ecosistema", que es como se ha referido al tejido de empresas aeroespaciales que hay en Tres Cantos.

"No queremos dañar (...) Madrid es una comunidad solidaria", ha insistido, poniendo como ejemplo que recientemente se ha aprobado en la Asamblea la ley de Libre Mercado, una regulación que permite operar en la región a empresas y autónomos establecidos en otras autonomías sin necesidad de habilitaciones o trámites extra a los que ya tienen en sus lugares de origen, en los que pueden permanecer.

"Si el Gobierno realmente quiere apostar por el sector aeroespacial, no hay otra opción mejor que el proyecto Madrid-región con sede en Tres Cantos", ha zanjado Jesús Moreno, defendiendo la fortaleza de la candidatura del municipio que gobierna.