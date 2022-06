El Provincial de Castelló remetrà pacients a un altre centre si fa falta en reduir-se els tractaments de radioteràpia

L'Hospital Provincial de Castelló remetrà pacients oncològics a un altre centre si fora necessari després de reduir-se els tractaments de radioteràpia com a conseqüència de tres baixes laborals de tècnics de radioteràpia que s'han produït, la qual cosa ha fet que s'haja hagut de recórrer a la borsa i que els substituts vagen "una mica més lents", segons ha explicat el gerent del centre hospitalari de Castelló, Joaquín Sanchís.

Sanchís s'ha manifestat així davant els mitjans després d'assistir al Consell de Govern del Consorci Hospitalari Provincial i en ser preguntat per les denúncies dels sindicats respecte a que s'estan derivant pacients oncològics fins a València perquè no hi havia personal capacitat per a utilitzar els acceleradors lineals.

"En aquest hospital hi ha dos acceleradors lineals en funcionament i un tercer a punt que està pendent que un dels TAC aprovats hui s'engegue, per la qual cosa estarem al capdavant de la Comunitat Valenciana pràcticament en possibilitats de fer oncologia radioteràpica", ha subratllat Sanchís.

Sobre aquest tema, ha apuntat que l'Hospital Provincial, tant en oncologia mèdica com a oncologia radioteràpica, "va serà capdavanter a la Comunitat Valenciana". No obstant açò, ha explicat que s'han produït tres baixes de tres tècnics de radioteràpia per malalties, que s'han cobert recorrent a la borsa, "els quals està garantit que tenen tots els requisits necessaris que marca la llei per a treballar".

El gerent ha indicat que en el centre hospitalari hi ha quatre torns de radioteràpia i en cada torn s'apliquen 20 tractaments aproximadament. "Han entrat les tres persones noves que van una mica més lentes, encara que sempre van acompanyades d'un altre tècnic més veterà, però el ritme de treball disminuïx una mica fins que s'acoblen, per la qual cosa si abans es feia 20 tractaments per torn, ara es fan 17 o 18", ha dit.

Sanchís ha destacat que, a més, açò coincideix amb un repunt d'operacions pel pla de xoc de càncer de mama, "els pacients de la qual necessiten que se'ls pose la radioteràpia de forma immediata". Així, ha explicat que el cap de servici va proposar com solució remetre a pacients a un altre centre "de manera puntual" i és el que està previst fer "si fa falta".