Puig: "L'elecció de Ford consolida a la Comunitat com un referent de la indústria de l'automoció"

Puig ha oferit una roda de premsa per a valorar la "gran notícia molt esperada" que Ford fabricarà a Almussafes, enfront de l'alemanya de Saarlouis, la nova generació de cotxes elèctrics des de mitjans d'aquesta dècada, la qual cosa, ha recalcat, "consolida l'ocupació de 25.000 famílies, ens impulsa cap a la mobilitat elèctrica i garanteix el futur d'una indústria essencial" per a l'economia valenciana.

"L'excel·lència de la planta ha convertit Ford Almussafes en la factoria més competitiva d'Europa i a la Comunitat Valenciana en un espai segur per a invertir i en referent de la nova indústria de l'automoció", ha recalcat.

Puig ha agraït a la companyia "la seua aposta decidida" per la Comunitat Valenciana en aquest "procés tan difícil" i ha assegurat que la Generalitat "sempre ha col·laborat i seguirà invertint" en la planta valenciana "dins dels marges que permet la UE", encara que no ha quantificat les ajudes per les clàusules de confidencialitat.

No obstant açò, ha advertit que tot i que amb aquesta decisió ja "no veiem l'abisme en el futur" aquesta indústria està "en una cruïlla molt gran per la descarbonització el camí no serà fàcil". "Però -ha recalcat- ara estem en disposició de donar batalla i d'intentar guanyar".

El president ha traslladat un agraïment "molt especial" als responsables de la factoria Ford Almussafes, Ford Espanya i Ford Europa, i en concret a Dionisio Campos -nou director de Fabricació de Ford Espanya- que ha dirigit aquest procés, així com al president de Govern, Pedro Sánchez, per la seua "implicació i suport", i als sindicats i treballadors amb una menció a Carlos Faubel, secretari general d'UGT, sindicat majoritari en la planta valenciana.

Puig ha recalcat que qui ha guanyat amb aquesta decisió és "l'excel·lència d'aquesta planta, la factoria més competitiva d'Europa, però també la Comunitat Valenciana" i sobre aquest tema ha subratllat que aquesta decisió ha sigut possible gràcies a que la Comunitat és "un espai segur per a invertir i una terra d'oportunitats".

"No és una notícia qualsevol perquè ni Ford és una empresa qualsevol, ni l'automòbil és una indústria qualsevol, sinó que aquest sector promou les majors transformacions i és un sector motor per a tota l'economia", ha recalcat. Així, ha apuntat que atrau a 120 empreses, genera 24.500 ocupacions directes i l'11% del nostre PIB.

Puig ha destacat que la decisió de Ford és fruit de "mesos d'intens i discret treball" i de negociacions a València, Madrid, Colònia i als EUA i al final d'aquest procés "amb tanta incertesa hem guanyat hui els valencians". "Som un territori amable per a la inversió, per als qui volen instal·lar-se en aquesta terra i contribuir al progressos de la Comunitat, som una terra de guanyadors i hui és dia per a sentir-nos orgullosos de viure i treballar a la Comunitat Valenciana", ha remarcat.

"CONFIANÇA I CREDIBILITAT"

Per a açò, ha apuntat que el sector públic i privat "han de treballar junts i generar un espai de confiança i credibilitat" i això, ha subratllat, "això és el que la Comunitat ha aconseguit des del diàleg social, l'acord i amb serenitat". De fet, ha recordat que si fa només un any "tot estava en risc, la viabilitat d'Almussafes era una incertesa i no estàvem en carrera de la gigafactoria, hui Volkswagen i Ford ens han triat i ens permeten mirar cap endavant amb el gran objectiu que tots els valencians tinguen dret a l'ocupació i amb ell el millor projecte de vida construït des de la llibertat".

Preguntat per què ha oferit la Generalitat a Ford perquè escollira Almussafes, ha assenyalat que la multinacional ha adoptat aquesta decisió "tenint en compte tots els paràmetres, la competitivitat de l'empresa i l'entorn i en eixe entorn nosaltres hem generat credibilitat". "Des del principi la Generaliat sempre ha donat suport i treballat al costat de Ford, hem invertit històricament i seguirem invertint perquè aquesta planta és un motor de creixement per a la nostra economia", ha insistit.

Ford ha assenyalat que competir amb Alemanya ha sigut "una carrera molt dura" perquè el Govern del Sarre "ha tingut una actitud molt proactiva", però ha ressaltat que la Generalitat, en un camí dirigit per Ford Almussafes i Ford Espanya, han treballat des de "la prudència i la confiança, que han sigut fonamental per a arribar fins a ací gràcies a la nostra credibilitat i demostrant que som els més competitius". Així mateix, ha descartat que l'elecció de Volkswagen per Sagunt haja influït en la multinacional americana: "És un fet més, totes les sinergies sumen, però la confiança de Ford la tenia abans".