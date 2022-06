Mínguez diu que segueix havent-hi problemes per a trobar especialistes de medicina de família i de medicina d'urgències

El conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, ha indicat aquest dimecres a Castelló que continua havent-hi problemes en alguns punts per a trobar especialistes en medicina de família i medicina d'urgències "perquè no hi ha en borsa".

"Busquem pertot arreu, però és un problema nacional, és a dir, en algunes especialitats hi ha dèficit", ha indicat el titular de Sanitat davant els mitjans després d'assistir al Consell de Govern del Consorci Hospitalari Provincial.

Mínguez ha subratllat que aquesta dificultat l'estan intentant suplir amb "l'esforç i la col·laboració dels quals ja estan fent una miqueta més de jornada i desplaçant-se".

D'altra banda, preguntat si es reobriran tots els consultoris que estan tancats, el conseller ha assenyalat que "la idea és obrir absolutament tot".