Sanidad descarta el caso de cólera por el que se precintó una finca en Toledo aunque halló en la paciente la bacteria que lo provoca

El Ministerio de Sanidad ha descartado este miércoles que se haya detectado un caso de cólera autóctona en España. Esta es la conclusión después del análisis exhaustivo que ha realizado el Instituto de Salud Carlos III sobre la dolencia de una niña que levantó la sospecha que ha terminado con el precinto de una finca en Toledo, donde se suponía que se había contagiado. En su lugar, se trata de una "gastroenteritis por vibrio", con la presencia de la bacteria del cólera pero sin la toxina de la enfermedad.

"Tras los análisis correspondientes, se ha determinado que el agente patógeno de este caso es Vibrio Cholerae 01 no toxigénico y, por tanto, NO [sic] se considera un caso de cólera, sino de una gastroenteritis por vibrio", ha informado el Ministerio de Carolina Darias en un comunicado, horas después de que saltara la información de un caso de cólera que habían confirmado previamente las dos consejerías autonómicas de Sanidad afectadas, la de la Comunidad de Madrid y la de Castilla-La Mancha.

El concepto "no toxigénico" al que alude el Ministerio significa que la bacteria Vibrio Cholerae 01 no provocó síntomas del cólera a la paciente y, por tanto, sus "síntomas" se debieron a otra causa, según explica el portavoz de Enfermedades Infecciosas del hospital del Vall D'Hebron, Benito Almirante.

De esta manera, el Ministerio descarta que se trate de un caso de cólera de acuerdo con los estudios microbiológicos que ha realizado el Instituto de Salud Carlos III "ante la ausencia en la bacteria de la toxina causante de esa enfermedad".

Madrid y Castilla-La Mancha hablaban de cólera

Con esta comunicación, el Ministerio ha querido cortar el paso a la versión oficial que existía hasta ahora, ofrecida por las consejerías de Sanidad de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, que hablaban de "cólera" para referirse a la afectación de una niña residente en Madrid que la semana pasada ingresó en un centro sanitario privado de la capital, donde dijo haber bebido agua en una finca en Toledo en la que había estado días antes. Fuentes de la Sanidad madrileña añaden que la joven ya ha sido dada de alta.

"El pasado viernes, un caso de cólera diagnosticado en la Comunidad de Madrid se comunicó al Ministerio de Sanidad y a la administración territorial correspondiente, con la intervención de inspectores de Salud Pública para cancelar la actividad esta finca concreta donde había habido una exposición detectada a través de la investigación epidemiológica", afirmaba sobre lo ocurrido este mismo miércoles en un acto público la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Paloma Adradas.

Se refería al caso de la niña madrileña que días atrás estuvo ingresada y después dada de alta, aquejada de lo que se identificó como cólera, y que había estado en una finca en Toledo, donde había bebido agua.

La Comunidad de Madrid comunicó este hecho a los responsables de Salud Pública de Castilla-La Mancha, donde se procedió a localizar y precintar la finca, de tipo rústico, donde la niña bebió agua. Así lo han explicado en la consejería de Sanidad castellanomanchega, que procedió a analizar el agua donde, en línea con los resultados de los análisis del Ministerio, se halló presencia de la bacteria que causa el cólera.

Sin toxina

Sanidad confirma la presencia de la bacteria Vibrio Cholerae 01en su examen definitivo, pero añade que el resultado de las muestras que se tomaron a la niña es "no toxigénico", sin presencia de la enfermedad.

Según recoge EFE, la joven no fue afectada con la toxina que desencadena la diarrea masiva que caracteriza la infección más virulenta del cólera. Fuentes sanitarias han explicado a la agencia que, aunque no es frecuente, no es la primera vez que surge un caso así, pues esta bacteria se transmite al consumir agua o alimentos contaminados, como ha sido el caso de esta paciente, que recibió su diagnóstico tras acudir a los servicios hospitalarios por una fuerte diarrea.

El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con este bacilo; su transmisión está estrechamente ligada a un acceso insuficiente a agua salubre y a instalaciones de saneamiento, por lo que las fuentes consultadas inciden en que el riesgo para la población española es prácticamente inexistente.

En España hubo tres epidemias de cólera en los años 70, que afectaron a Zaragoza, Barcelona, Valencia y Murcia (1971); Galicia (1975); Málaga y Barcelona (1979), en las tres con una amplia distribución y una incidencia de 200-300 casos.

Desde entonces, recuerda el protocolo del cólera de la Red de Vigilancia Epidemiológica, no se ha producido ningún brote y la mayoría de los casos detectados han sido importados. Además, insiste en que, en la actualidad, "debido a la elevada cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento, el cólera no supone una amenaza importante en nuestro medio".