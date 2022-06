Puig assegura que "en cap moment" va veure perillar al Botànic per la imputació d'Oltra i ara tampoc

Així ho ha defès en una roda de premsa convocada per a valorar la decisió de Ford d'adjudicar a la factoria d'Almussafes la producció europea d'una nova plataforma de vehicles elèctrics, hores després d'una declaració que ha emès per a rebutjar els "atacs" a Oltra després de la seua imputació pel presumpte encobriment dels abusos del seu ex-marit a una menor tutelada.

L'endemà de la dimissió d'Oltra, Puig ha reiterat que "la vicepresidenta ha fet un paper fonamental i significatiu en aquest temps", tant des d'abans del canvi de govern del PP en 2015 com en els set anys que han compartit govern. "Des del personal li tinc afecte i sent allò que personalment i humanament està passant", ha manifestat.

A més, ha tornat a mostrar la seua "confiança" cap a l'exconsellera d'Igualtat perquè "no hi ha res escrit". "És una decisió política, no una decisió jurídica", ha recalcat en al·lusió al procés sobre el presumpte encobriment.

"SOLUCIÓ DE CONJUNT"

Dit açò, preguntat per si va veure en perill l'estabilitat del Botànic o per si va ser correcte que Oltra no li comunicara la seua dimissió personalment, ha recalcat que "en cap moment" va sentir desestabilitzar-se el pacte: "Sempre he pensat que calia prendre una solució de conjunt i crec que és el que s'ha adoptat".

En qualsevol cas, ha confirmat que encara no ha parlat amb ella i ha avançat que quan ho faça tampoc ho farà públic: "Per a mi, les converses privades són privades sempre".

Sobre la situació en la qual queda el Botànic, Puig ha repetit que aquest govern ha "alçat la hipoteca reputacional" i ha millorat "ostensiblement" la realitat de la Comunitat Valenciana, amb notícies "molt positives" com la de Ford o la inauguració aquest dimarts del Caixaforum València.

Aquests són, al seu juí, els anuncis que avalen un govern que "governa sempre per a tots els valencians, no per a una part de la societat".

Quant a les crítiques d'Oltra en la seua dimissió, afirmant que ho feia per a no donar-li una "coartada" a ningú d'una ruptura del Botànic, Puig ha insistit que "aquest govern fa polítiques progressistes des del primer moment i continuarà fent-ho". "Però sempre mirant a l'interés general i a la immensa majoria de la societat", ha emfatitzat.

RESPECTARÀ LA DECISIÓ DE COMPROMÍS

De cara al futur no ha volgut entrar en el relleu de la vicepresidenta, encara que esperara que Compromís li trasllade "prompte" la seua decisió. "He respectat en tot moment tots els temps i els vaig a continuar respectant", ha asseverat, per a garantir que esperarà i acceptarà "per descomptat" el que el "soci" decidisca.

Tampoc ha deixat oberta la porta a algun canvi més en el Consell al marge del d'Oltra, recordant que va haver-hi recentment una remodelació amb l'entrada de nous consellers. Ara, ha subratllat, no hi ha "cap motiu" per a fer una altra a un any d'eleccions.