Los Premis Octubre abren hasta el 6 de septiembre el plazo de recepción de obras

Se concederán cuatro galardones: el Joan Fuster de ensayo, el Vicent Andrés Estellés de poesía, el Andròmina de Narrativa y el Pere Capellà de teatro.

El ganador de cada una de estas categorías será escogido entre las obras inéditas recibidas y anunciado por el jurado correspondiente la última semana de octubre.

Este año, los jurados están integrados por Francesc Montero, Maria Margalida Perelló y Josep Maria Terricabras, en Ensayo; Anna Gual, Irene Mira y Begonya Pozo, en Poesía; Carme Manuel, Jaume C. Pons Alorda y Lourdes Toledo, en la sección de Narrativa; y Andreu Gomila, Fanny Tur y Aina Tur, en Teatro, detalla la organización del certamen en un comunicado.

Además, los libros ganadores de la convocatoria anterior ya han sido publicados y se pueden encontrar a las librerías. Se trata de 'Fuster i els mallorquins. El debat identitari a la Mallorca tardofranquista', de Gabriel Ensenyat (ensayo); 'Fènix', de Ricard Ripoll (poesía); 'Retrat de Juan Piqueras realitzat per Josep Renau', de Antonio Cremades y Pedro Montalbán-Kroebel (teatro ex aequo); i 'Procés a Margarida Porete' (teatre ex aequo).

Para más información, se pueden consultar las bases en el enlace