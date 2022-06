Renfe nega responsabilitat en l'incendi de Caudiel i estudia mesures legals pels perjuís en la circulació

Segons han assenyalat fonts de Renfe a Europa Press, la companyia no té cap tren de mercaderies pel que no va ser aquesta empresa la causant del foc, que va quedar controlat el diumenge després de cremar 150 hectàrees de terreny.

De fet, des de Renfe subratllen que se senten "damnificats" pel succeït i estudien reclamar danys i perjuís atés que en la línia afectada circulen trens de viatgers de Mitjana Distància i de Rodalies, C-5, que uneix València amb Sagunt i Caudiel.

Davant la situació i el tall de la circulació, Renfe va haver d'utilitzar diverses llançadores d'autobusos per a evitar el punt afectat per l'incendi, la qual cosa va implicar l'ús de més d'una dotzena d'autobusos. En total, van resultar afectats cinc trens: dos de Mitjana Distància i tres de Rodalies fins que es va reobrir el la circulació al trànsit de viatgers a les 12.30 del dissabte.

Des de Renfe s'ha fet aquesta precisió després que el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunciara que exigirà a Renfe i Adif l'adopció de les mesures corresponents per a evitar incendis forestals com el de Caudiel, en determinar-se que l'origen va poder estar en les espurnes produïdes durant el frenat d'un tren al llarg de la via.

Puig va garantir que demanarà responsabilitats als gestors ferroviaris com reclamen els veïns perquè "no torne a passar perquè "és de tota lògica", a més d'exigir responsabilitats per aquest incendi en concret.

No obstant açò, Renfe recalca que els seus trens no van ser els causants sinó que la responsabilitat és d'una empresa privada filial d'una multinacional i la situació també els va generar a ells mateixos perjuís en haver d'establir el pla alternatiu per carretera per a assegurar la continuïtat de la circulació dels viatgers en la línia.