Bravo respecta la decisió de dimissió d'Oltra i recorda que "una imputació no significa una condemna"

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha assegurat aquest dimecres que respecta la decisió de dimissió de la ja ex-vicepresidenta del Consell Mónica Oltra, i ha recordat que "una imputació no significa una condemna".

Bravo s'ha manifestat davant els mitjans així després de presentar en la Ciutat de la Justícia de Castelló l'Oficina de Denúncies i Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere en ser preguntada per la decisió d'Oltra de dimitir després de la seua imputació en el cas del presumpte encobriment dels abusos del seu ex-marit a una menor tutelada.

La titular de Justícia ha destacat que és "important" reconéixer el treball de Mónica Oltra i el paper exercit al llarg d'aquests set anys "al servici dels valencians i de les valencianes", a la qual ha desitjat "tota la sort possible en aquesta nova etapa en la qual cal recordar que una imputació significa que hi ha un estatus que t'ofereix el procés penal perquè acudisques a un procediment judicial amb tots els teus drets i assistida per un lletrat, però no significa una condemna".

"Crec que Mónica Oltra, com qualsevol ciutadana, té dret a la presumpció d'innocència i ara entra en una fase en la qual haurà de treballar per a acreditar, si escau, eixa presumpció d'innocència", ha afegit Bravo.

Preguntada pels terminis per a substituir Oltra, la consellera ha indicat que suposa que serà ràpid. "Hauran de traslladar-ho formalment i, a partir d'ací, quan presenten el candidat o candidata a substituir-la s'aniran prenent decisions", ha conclòs.