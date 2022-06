Jorge Fernández desvela que "lloraba" antes de grabar 'La ruleta de la suerte' cuando estuvo enfermo: "Tenía que haberme retirado"

En agosto de 2019, Jorge Fernández se pronunció sobre su visible pérdida de peso después de que sentirse hastiado por todas las personas que le decían que comiera más.

El presentador de La ruleta de la suerte habló alto y claro y explicó que tenía la enfermedad de Lyme y también un problema en el sistema digestivo por el consumo de mercurio, dolencias que le afectaron a su vida diaria y que le llevaron a perder más de diez kilos.

"Cada día me encontraba peor y no daban con el diagnóstico. Un año, dos años, tres años y nada. Y tres años es mucho tiempo viéndote mal, cada vez peor, sin que nadie dé con la tecla, sin que nadie sepa lo que tienes. No podía levantar ni un vaso. Me dolía todo. Mi cuerpo rechazaba hasta el agua", ha contado ahora el presentador en una entrevista para Men's Health.

"No podía verme en el espejo. Sentía un rechazo hacia mí mismo brutal", relata Fernández, que próximamente celebrará su 50 años ya completamente recuperado.

Además, el alicantino recuerda aquella época poniendo el foco en su trabajo en La ruleta de la suerte. "Fue una época durísima. ¡Cuántas lágrimas he soltado antes de salir a grabar! Tenía que haberme retirado del programa porque estaba fatal, pero soy muy cabezón", recuerda.

No se queda ahí, sino que da detalles de cómo era su duro día a día. "Esto no lo sabe nadie, pero muchos días en el camerino, dos minutos antes de salir a grabar, me miraba en el espejo y llamaba a la sastra y le decía con lágrimas en los ojos: 'cógeme un poquito más la camisa por aquí, joder, que he vuelto adelgazar...', y luego salía como podía, entraba a plató forzando la sonrisa y… '¡¡¡Bienvenidos a la Ruleta!!!'".