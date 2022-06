AMP.- Ribó: "Estic segur que Oltra després d'aquest pas enrere farà un pas avant molt important"

Així ho ha indicat en unes declaracions després de la decisió d'Oltra de dimitir de tots els seus càrrecs cinc dies després que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana li citara com a investigada en la causa pel presumpte encobriment dels abusos sexuals del seu ex-marit a una menor tutelada.

Per a Ribó, "la dimissió de Mónica Oltra suposa una pèrdua molt important i fonamental per a Compromís" tot i que ha recalcat i insistit en la idea que és una "pèrdua temporal".

Al seu juí, Oltra "ha donat un exemple de coherència amb la seua dimissió, que no és habitual en la política espanyola" i "hi ha molt pocs casos en aquest sentit".

Així mateix, ha reconegut que Compromís, amb la dimissió d'Oltra, "ha tingut una pèrdua important", però s'ha mostrat segur que l'ex-vicepresidenta "després d'aquest pas enrere, farà un pas avant molt important".

D'altra banda, preguntat per si la diputada Aitana Mas serà la substituta d'Oltra, ha descartat donar "cap pista" fins que se celebre la reunió per a designar-la. "Evidentment sé que es barreja el nom d'Aitana i crec que és una persona que ho pot fer molt bé, però hi ha altres persones que ho poden fer també molt bé i no hem pres encara la decisió", ha assenyalat.

Així mateix, ha assenyalat que les declaracions del president Puig -en les quals ha mostrat la seua confiança en la paraula d'Oltra- suposen "un pas", encara que ha lamentat que "sempre és millor fer un pas abans que després". "Però evidentment és un pas i li ho vull agrair", ha recalcat.

OLTRA, "IMPRESCINDIBLE"

No obstant açò, ha subratllat que la situació d'Oltra és "un tema molt seriós" per a Compromís perquè "ha eixit molt tocada personalment, és una cosa innegable com es va veure ahir, i això a mi m'afecta personalment i ens afecta políticament". Però ha tornat a repetir que ha sigut "imprescindible en Compromís i segueix sent-ho perquè estem convençuts que Mónica és innocent i serà declarada innocent, confie en la Justícia, i l'endemà que siga declarada innocent parlarem amb ella per a dir-li: 'Tenim faena'".

Mentrestant, ha recalcat que seguiran "treballant perquè Compromís siga una força política de canvi en la nostra Comunitat". "Compromís té un compromís de canvi a la Comunitat i seguirem treballant, és un llegat que el lideratge de Mónica ens ha deixat i ens ha dit 'Guardar-ho perquè ho tornaré a agafar'".

Finalment, ha coincidit amb Puig a defendre l'estabilitat del Consell: "Quan nosaltres diguem quina persona serà la vicepresidenta seguirem treballant i l'estabilitat, tant en el Consell com en l'Ajuntament de València, depèn de compromisos programàtics i mentre eixos compromisos es respecten l'estabilitat es manté".