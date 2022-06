El detenido por matar a su expareja y ocultar el cadáver tenía antecedentes por malos tratos

Alfredo G.C., el varón de 50 años y nacionalidad boliviana detenido por matar presuntamente a su expareja, de la misma edad y nacionalidad, y ocultar después su cadáver entre unos juncos en el tramo del río Guadalquivir correspondiente al barrio sevillano de San Jerónimo, cuenta con antecedentes por malos tratos sobre ella y la fallecida estaba registrada en el sistema Viogen de protección de víctimas de la violencia de género, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional.

Las mismas fuentes han confirmado que la mujer desapareció el pasado 25 de abril, siendo denunciado tal extremo ya el pasado 4 de mayo, toda vez que la identidad de la fallecida sigue pendiente de su plena culminación dado el estado que presenta el cadáver.

No obstante, la Policía Nacional trabaja sobre la hipótesis en firme de que se trate de Virginia T.G., de unos 50 años y de nacionalidad boliviana.

Tras unos dos meses de investigación a cuenta de esta desaparición, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha detenido a este varón, expareja sentimental de la fallecida.

El arrestado habría declarado a los agentes, ante las pruebas incriminatorias en su contra, que tras el crimen se deshizo del cadáver ocultándolo entre unos juncos del brazo del río Guadalquivir correspondiente a San Jerónimo, donde los investigadores han recuperado ya el cuerpo.

El sistema no evita el 100% de los casos

Dado en el que se ha encontrado el cuerpo, será la autopsia la que confirme la identidad de la fallecida.

De confirmarse la naturaleza machista de este asesinato serían 5 las asesinadas en Andalucía por violencia de género y 21 en España en este 2022 (1.151 desde 2003).

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

Sobre este particular, el delegado del Gobierno ha reconocido que "no tenemos un sistema que al cien por cien evite estos casos", porque, ha argumentado, "el miedo lleva a que no tengamos toda la información para hacer el seguimiento" de los casos. Ha hecho, por ello, un llamamiento a la concienciación social, especialmente, entre los más jóvenes, para que "no toleren" la violencia contra las mujeres.