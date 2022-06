Carmen Borrego, muy molesta, carga contra Fidel Albiac y Rocío Carrasco por su ausencia en la boda de su hijo: "Me duele"

La boda del hijo de Carmen Borrego sigue dando de qué hablar en programas y revistas. Más de un mes después, la colaboradora de Sálvame continúa dando detalles de aquel día. Esta vez ha cargado contra Rocío Carrasco y Fidel Albiac, quienes no acudieron al enlace a pesar de esperar su presencia hasta el último momento.

Carmen Borrego ha hablado en exclusiva para la revista Lecturas dejando unas declaraciones que demuestran una crisis en su relación con la hija de Rocío Jurado. A la colaboradora no le sentó nada bien que ella y su marido no la acompañaran en un día tan especial para su hijo.

La hermana de Terelu Campos se muestra visiblemente molesta con su amiga. "Me duele que Rocío no viniera a la boda", dice, aunque también apunta que no quiere decir que eso le cabree. También admite que estuvieron esperándola hasta el final: "En la mesa en la que estábamos nosotros sentados había un asiento que ponía 'Rocío' y otro 'Fidel'".

Todo el mundo es conocedor de la gran amistad que Carmen Borrego mantiene con Fidel Albiac. Con él también se ha llevado una decepción. "No me ha gustado, pero no me ha llamado", confiesa. Sin embargo, considera que con él no va a "entrar nunca en un conflicto".

El marido de Carrasco es una debilidad para la colaboradora. "A Rocío la quiero muchísimo, pero a Fidel le amo", asegura. Aun así, ha cargado contra ellos por no estar presentes, tampoco desde la distancia.

"Belén Rodríguez no vino y aun así estuvo presente. Rocío es de otra manera, no a todo el mundo lo podemos medir por el mismo rasero (...) Me hubiese gustado que me hubiera llamado el día de la boda o el día posterior para preguntarme cómo había ido todo", confiesa molesta.