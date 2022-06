El proyecto inicial de remodelación de la Puerta del Sol no incluye un ápice de sombra. Porque, como ha recordado esta mañana el concejal de Recupera Madrid y el que fue concejal de Urbanismo en el Gobierno de Manuela Carmena, hay un intercambiador en el subsuelo con una losa de espesor muy "injusto" que impide la plantación de arbolado de medio y de gran porte. "Porque la tierra, el agua y los árboles pesan y la losa no podría soportarlos". También porque se trata de un espacio protegido.

"Pero teniendo en cuenta todo esto, es perfectamente viable incorporar elementos ligeros que no obstaculicen la vista, compatibles con el espesor de la losa y que permitan un refugio de sombra en la Puerta del Sol, que en verano sabemos que es una chicharrera", ha señalado esta mañana José Manuel Calvo en la comisión del ramo.

La delegada de Obras y Equipamientos recoge el guante. "Coincido en todo lo que ha dicho", ha aseverado Paloma García Romero. Y es por eso, que desde su área ya se está estudiando una alternativa tanto con la Junta de Centro como con la Dirección General de Espacio Público. La opción que ahora está encima de la mesa es la de recuperar los toldos, que antiguamente cohabitaban en la zona más soleada de la plaza.

- "Deduzco de sus palabras que hay un compromiso del equipo de Gobierno de analizar esta cuestión, trabajarlo y poder incorporarlo al proyecto, una vez concluyan los trabajos de repavimentación que están en marcha en estos momentos", añade Calvo en su último turno.

- "Así, es", le responde la delegada.

La Policía lo ve una ventaja y Patrimonio, antiestético

"La Puerta de Sol es un Bien de Interés Cultural (BIC), así que cualquier actuación necesita los permisos correspondientes de la comisión local de Patrimonio". Y esa es la que ha rechazado cualquier propuesta municipal de plantar árboles en el interior de la plaza. Por un motivo. Según ha explicado el director general de Espacio Público, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Infanzón, en un 90% de la plaza hay una losa muy superficial que impide a los árboles echar raíces.

¿Y por qué no plantarlos en el 10% restante? Porque a ojos de la comisión de Patrimonio, que vela por el paisaje urbano, no tiene sentido. Sí bien es posible desde el punto de vista técnico, no lo es desde el punto de vista estético. Por esta razón, los árboles se distribuirán a lo largo de las calles aledañas.

Una de las soluciones que barajó el área de Obras fue incorporar maceteros. De nuevo, "ha sido imposible, no nos han dejado", ha lamentado la delegada Paloma García Romero. Sin embargo, la ausencia de maceteros tienen dos ventajas: la seguridad y la comodidad.

Por un lado, tanto los árboles como los maceteros podrían constituir un problema para la policía del distrito Centro que patrulla este enclave. Acorde con las fuentes municipales, los propios agentes han solicitado que la plaza sea lo más diáfana posible para evitar que puedan ocultarse o entorpecer el paso. Además, los maceteros podrían ser utilizados como cobijo de la droga.

En cuanto a la comodidad, la delegada explica que el objetivo principal de esta plaza es que no existan obstáculos. Por tanto, si un macetero no sirve para quitar sombra, solo puede ser un impedimento al paso.