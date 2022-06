La Generalitat recurrirá una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anula el artículo que regula el alquiler de habitaciones a turistas y da la razón a la Associació Veïns i Amfitrions de Barcelona. El tribunal decidió estimar el recurso de la asociación contra la regulación de los "hogares compartidos", una tipología de alojamiento nueva, que regula los pisos donde el propietario comparte espacio con los turistas.

En un comunicado, la Generalitat ha asegurado que recurrirá la decisión judicial porque "el trámite de audiencia e información pública del decreto impugnado se ajustó a la normativa".

La normativa catalana estipulaba un nuevo concepto, los "hogares compartidos", para regular el alquiler turístico cuando la vivienda principal de la persona titular se comparte como servicio de alojamiento a turistas a cambio de dinero por un periodo de tiempo continuo igual o inferior a 31 días. El titular ha de residir y compartir la vivienda con los turistas mientras dura la estancia.

En un comunicado, el ejecutivo argumenta que el pronunciamiento del tribunal "no es conforme a derecho" y recuerda que "la sentencia no es firme", y, por tanto, todavía no es de aplicación.

El Departament d'Empresa i Treball reafirma el contenido del decreto, asegurando que "es sabido que la oferta de alojamiento alegal facilita el realquiler de pisos sin conocimiento de la persona propietaria; la competencia desleal; un descenso de la calidad y de la imagen del destino y facilita el fraude y la economía sumergida".

Además, la conselleria que dirige Roger Torrent también destaca que si no se cumple esta regulación se puede contribuir a la "vulneración de las normas urbanísticas; a empeorar la seguridad, y, además, imposibilita garantizar los derechos de las personas consumidoras".