La pèrdua de l'aforament d'Oltra retornarà la causa en la qual està investigada al Jutjat d'Instrucció

En la causa s'investiga un presumpte encobriment per part de càrrecs de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, mentre estava dirigida per Oltra, dels abusos sexuals que el seu ex-marit va cometre sobre una menor tutelada per la Generalitat, un fet ocorregut entre els anys 2016 i 2017, quan la jove tenia 14 anys i pels quals l'ex-parella, que era educador social, va ser condemnat a cinc anys de presó per l'Audiència Provincial. La sentència va ser ratificada pel TSJCV i està recorreguda en el Suprem.

Arran d'aquesta sentència, la menor va denunciar al maig de 2021 la situació en la qual s'havia trobat durant la tramitació de la causa, la qual cosa va donar lloc a un nou procediment que va recaure en el Jutjat d'Instrucció número 15 de València. La jove, en l'actualitat major d'edat, està representada en el procediment per José Luis Roberto, líder d'España 2000, i figura també com a acusació l'associació Governa-Et, presidida per la cofundadora de Vox i exintegrante de la formació, Cristina Seguí, que va presentar una querella que es va unir a l'anterior denúncia.

Segons han assenyalat a Europa Press fonts judicials, el procés a seguir a partir d'aquest moment és que la Sala del TSJCV remetrà un ofici als Corts per a preguntar si Oltra ha presentat formalment la seua renúncia a l'acta i, quan se certifique eixa situació, en eixe moment, l'alt tribunal perdrà la competència objectiva per a entendre del procediment, que tornarà al Jutjat d'Instrucció i quedarà, per tant, sense efecte la citació com investigada, que s'havia fixat per al 6 de juliol.

El passat mes d'abril el Jutjat d'Instrucció número 15 de València va demanar al TSJCV la imputació de l'aleshores vicepresidenta i consellera d'Igualtat per aquest cas, en el qual figuren com investigats 13 alts càrrecs del departament: sis funcionaris, la directora, una psicòloga del centre d'acollida de menors on van ocórrer els fets, una directora general, una sotsdirectora general, un secretari territorial, una cap de servici i una tècnic.

El magistrat instructor va estimar que hi havia indicis "racionals, seriosos i fundats" de la participació d'Oltra en els fets investigats i considerava que no resulta possible progressar en la investigació sense que fora escoltada com a investigada.

Al seu juí, "ens trobem davant un expedient administratiu o una 'informació reservada' indiciariament ordenat per Oltra, no orientat sinó a desacreditar a la menor i interferir en un procediment penal en curs en el qual el seu marit era l'investigat".

Segons l'instructor, no va existir en la seua Conselleria "cap voluntat real" d'aclarir els fets sinó, per contra, d'"ocultar-los", "amb una mera aparença d'actuacions dirigides a aclarir-los".

Davant aquesta petició, la Sala, després d'estudiar el cas, es va declarar competent per a instruir-ho en apreciar "una sèrie d'indicis plurals" que "fan sospitar la possible existència d'un concert" entre l'aforada i diversos funcionaris per a "protegir al seu aleshores parella o bé protegir la carrera política de l'aforada", segons consta un acte notificat el passat 16 de juny a les parts.

El TSJCV entenia, per tant, que resultava procedent incoar diligències prèvies, "amb la finalitat d'investigar fins a quin punt eixa sospita inicial té l'entitat suficient com per a permetre que el procés puga continuar el seu curs ordinari". La Sala va assumir així la causa en la seua integritat, que ara tornarà al jutjat que serà qui cite a declarar l'ex-vicepresidenta, que amb la seua renúncia a l'acta deixa de ser aforada.