Sin paliativos

Derrota sin excusas ni paliativos. Así de claro y así lo han reconocido los que este pasado domingo padecieron la arrolladora victoria del PP en las elecciones autonómicas de Andalucía.

Dice el hoy tertuliano y ayer vicepresidente primero del Gobierno de España, Pablo Iglesias, que “el Partido Popular es una estructura para delinquir y que, para evitar que vuelva a suceder lo que ha pasado en Andalucía hay que empezar a decirlo ya”. Menuda memez, de verdad. Populismo puro y duro. Sin más. Siguiendo la verborrea de Iglesias, ¿podemos afirmar que 1.582.412 de andaluces votaron a delincuentes? La pregunta solo con plantearla ya ofende. Así es que mejor no perder el tiempo con estupideces.

Más fino ha sido el republicano Gabriel Rufián que, con su ironía característica, ha dicho que cree que “la pregunta que se tienen que hacer PSOE y Podemos es por qué le ganan las elecciones señoritos a caballo”.

Bien, lo irrefutable es que, cuando parecía que las mayorías absolutas habían desaparecido para siempre del universo político español, el PP consigue una, 11 años después, en la comunidad autónoma con más población y antaño feudo socialista. “Ahí es ná!”

He afirmado en más de una ocasión que, por muchas cosas importantes y justas que los gobiernos Sánchez hayan hecho, el Partido Popular sabe difuminarlas en el imaginario de los ciudadanos porque tiene el dominio pleno del relato. Y mucho me temo que, si no hay un cambio radical en la política de comunicación del gobierno tendente a resaltar las conquistas sociales en todos los frentes y en combatir la imagen de desunión de la coalición, Alberto Núñez Feijóo será el próximo inquilino de La Moncloa. Solo tiene que esperar que la marea haga su curso.

Mientras tanto, Pedro Sánchez niega que en España se haya instalado “un cambio de ciclo político”. Es decir, más o menos, lo mismo que afirmar que la Tierra es plana. Veremos.