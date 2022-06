La VIU llança un programa de 45 beques per a cursar un màster online

Aquest nou programa de beques té com a objectiu "empoderar a aquelles persones que volen complir les seues metes professionals i vitals, progressar a través de la formació i generar impacte social". Per açò, VIU finançarà el 100% de la docència dels 45 màsters online triats pels candidats guanyadors i acompanyarà als becats en tota la seua experiència formativa.

En aquest sentit, la Universitat Internacional de València compta amb "un claustre de docents experts que treballen i coneixen, en profunditat, la realitat sectorial i els reptes als quals els professionals s'enfronten hui, entre uns altres, en l'àmbit de la salut, la ciència i la tecnologia i l'educació, responent les necessitats formatives dels estudiants, empreses i institucions".

Els guanyadors d'aquestes beques comptaran amb el suport i l'assessorament permanent d'aquests docents per a aconseguir les competències i orientació necessàries per al seu progrés acadèmic, professional i personal.

A més, adquiriran les habilitats clau per a estar a l'avantguarda de les seues professions, mitjançant una innovadora metodologia experiencial i un campus en línia, que ha sigut premiat com un dels millors del món, de forma consecutiva, en els premis internacionals Blackboard Catalyst Awards.

La rectora de la Universitat Internacional de València, Eva María Giner Larza, ha mostrat la seua satisfacció pel llançament d'aquest nou programa, que s'uneix a les 'Becas Quiero', a altres ajudes específiques i a les partides econòmiques per a col·lectius professionals, que formen part del Pla Compromís de la Universitat Internacional de València.

"Des de la Universitat Internacional de València impulsem el progrés dels nostres estudiants i els motivem al fet que transformen els seus entorns socials, a través de la formació. Per açò, ens alegra especialment anunciar el llançament del programa Beques Som", assenyala la rectora en un comunicat.

"Unes beques -continua- per a aquells professionals que desitgen que els ajudem a créixer, a aconseguir les seues metes, però també a ser autèntics dinamitzadors socials amb impacte, allà on exercisquen la seua activitat professional. Aquestes persones són els que les empreses, institucions i societat necessiten hui".

Aquells que presenten la seua candidatura optaran a una beca del 100% de la docència per a cursar un dels 30 programes de postgrau oferits en les bases de la convocatòria.

D'aquesta manera, repartiran 15 beques per a màsters de la Facultat de Ciències de l'Educació, dirigides docents apassionats per ensenyar a aprendre. A través dels màsters d'educació de VIU als quals opten, adquiriran els coneixements, habilitats i competències necessàries per a potenciar el seu rol com facilitadores de l'aprenentatge i augmentar el seu impacte positiu en el conjunt de la societat.

Així mateix, també s'atorgaran 15 beques per als programes de màster de la Facultat de Ciències de la Salut, dirigides aquells professionals del sector sanitari amb la determinació de transformar la salut. A través d'aquests programes de postgrau, els guanyadors de les beques adquiriran un enfocament holístico, humà i col·laboratiu, perquè siguen capaços de respondre les necessitats reals del sector sanitari actual i es convertisquen en dinamitzadors de la sanitat espanyola.

Finalment, també es concediran 15 beques per a cursar els màsters de l'Escola Superior d'Enginyeria, Ciència i Tecnologia de VIU a aquells professionals que vullguen formar-se en les últimes tecnologies per a seguir creixent i posar el seu talent al servici de la innovació, però amb propòsit. A través d'aquests programes, que tenen una alta base científica, adquiriran les competències per a desenvolupar no només les tecnologies de hui, sinó també les de matí, innovant amb sentit transcendent i buscant convertir els avanços tecnològics i teòrics en valor i progrés per a tots i totes.

Els candidats podran presentar la seua candidatura per a cursar un dels 30 màsters online oferits per VIU en les bases de la convocatòria, a través de la web