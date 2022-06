La lucha entre Rocío Carrasco y su tío Amador Mohedano sigue en su punto más cruento, sobre todo tras estrenar la docuserie En el nombre de Rocío, en el que la hija de Rocío Jurado revelaba, entre otras cosas, el testamento secreto de la artista.

Tras la emisión del primer capítulo, Amador Mohedano ha tardado en responder, pero lo ha hecho en una entrevista exclusiva para Sálvame. "Vamos a ver. ¿Cómo coño se puede aprovechar de una cosa que ella ni lo ha vivido? Ella a la madre no la podía ver".

Amador recuerda la mala relación que tuvieron su hermana y su sobrina cuando esta se enamoró de Antonio David. "A mí la madre me decía: 'Hay que ver, Amador, hay que ver la niña esta, que pasan los días y es que ni me llama, que no sabe si yo me he estrellado en la carretera, si he estado anoche bien en mi trabajo'".

"Ella sufría también. ¿Cómo no va a sufrir? Me da mucha pena, tío. Llegar a este punto me parece que, a parte de una barbaridad, me parece que es una atrevida, porque va a degüello. A parte de envidia, hay mucha mala leche, mucho odio. Pero voy a contestar. Voy a ir a calzón quitado. No le deseo ninguna enfermedad, pero le deseo que reciba un escarmiento".

También ha querido hablar sobre ese supuesto otro testamento del que habla su sobrina. "Yo no sé nada de ese otro testamento. Llamé a mi hermana Gloria y no sabe nada. Mi cuñado Jose Antonio no sabe nada".