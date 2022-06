Més de 500 treballadors en ajuntaments es formen per a evitar ciberatacs

En la iniciativa han participat un total de 478 entitats locals, la qual cosa suposa prop del 82% de les 584 a la Comunitat Valenciana. Aquesta xifra s'ampliarà, ja que van a seguir desenvolupant-se accions fins a mitjan juliol.

Aquest pla persegueix capacitar els empleats municipals perquè quan reben un ciberatac l'impacte en els servicis essencials siga el mínim possible. I és que les entitats locals s'han convertit en objectius blans dels 'hackers', ja que en l'últim any s'han detectat i notificat fins el 4.861 incidents.

"El dubte hui en dia no és si un ajuntament rebrà un ciberataque, sinó quan", apunta el conseller d'Hisenda, Arcadi Espanya, amb el que l'objectiu és que els treballadors estiguen preparats i tinguen integrades pràctiques segures per a extremar la precaució i saber com reaccionar davant qualsevol amenaça.

"Totes les persones que treballen en una entitat local han de convertir-se en part activa de la ciberseguridad de la seua organització", per la qual cosa s'han dissenyat itineraris personalitzats atenent als perfils professionals, des del més genèric al més tècnic, que s'adapten a les tasques que realitza cada col·lectiu en el seu moment a dia".

El conseller ha mantingut aquest dimarts una reunió de treball amb el secretari autonòmic d'Hisenda, Francesc Gamero, i el director general de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, José Manuel Duarte, on ha pogut comprovar el treball que es desenvolupa des del centre que gestiona les comunicacions de la Generalitat.

El pla de xoc autonòmic de ciberseguretat compta amb el reconeixement del CCN-CERT (Centre Criptològic Nacional Computer Emergency Response Team), organisme espanyol encarregat de la ciberseguretat de l'administració pública. Va ser seleccionat com a model d'excel·lència a implementar en la resta d'autonomies.