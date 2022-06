Oltra deixa vacant la vicepresidència, conselleria d'Igualtat, portaveu del Consell i un escó

La ja ex-vicepresidenta exercia aquestes tres responsabilitats en l'executiu autonòmic des del 2015, encara que tradicionalment no tenen perquè estar lligades. Per exemple, abans d'Oltra, exercia de portaveu del Consell l'aleshores consellera d'Educació, la 'popular' María José Catalá, que no era vicepresidenta.

Els equilibris dels tres partits que formen Compromís -Iniciativa, Més i Verds-, així com la paritat en el si del Consell apunten al fet que serà una representant d'Iniciativa qui ocupe els càrrecs que deixa Oltra. No obstant açò, no necessàriament ha de compaginar-los la mateixa persona.

La consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, o la portaveu adjunta en Corts Aitana Mas també formen part d'Iniciativa. En el si del Consell, la titular d'Educació, Raquel Tamarit, i el d'Economia, Rafa Climent, també s'integren en Compromís, encara que provenen de Més, un altre dels partits.

Quant a les Corts, la següent persona en la llista de València és Teresa García (de Més), que ja va ser diputada en l'anterior legislatura i que actualment és directora general d'Emprenedoria i Cooperativisime de la Generalitat.