AMP.- Oltra dimiteix com a vicepresidenta del Consell i deixa la seua acta de diputada en Les Corts

En una roda de premsa que s'ha produït de sobte, abans de l'executiva de Compromís que anava a abordar la seua situació, l'ex-vicepresidenta ha assegurat que "no vol que es paren les polítiques del Govern del Botànic" i ha considerat que la història del cas "passarà a la història de la infàmia política, jurídica i mediàtica d'aquest país". "Em vaig amb la cara ben alta sabent la infàmia d'açò, però també amb les dents premudes, ben premudes", ha asseverat.

"No li donaré la coartada a ningú per a poder dir unilateralment que Compromís no forme part del govern valencià, perquè gràcies a Compromís aquest canvi es va produir en 2015", ha proclamat, i ha indicat que no vol "que es paren les polítiques contra l'emergència climàtica i la transició ecològica" de la coalició. "No hi ha Botànic sense Compromís", ha reivindicat.

A preguntes dels periodistes en una abarrotada sala de premsa, visiblement emocionada, ha afirmat que en aquest mateix moment estava traslladant la seua dimissió a Puig perquè volia que tots s'assabentaren "en igualtat de condicions" i que ningú "ho sabera fins ara". "Senyor president, aquest és la meua decisió", li ha etzibat.

Oltra ha sostingut que s'ha generat un "ecosistema mediàtic" per a justificar tirar a Compromís del govern. "Jo no seré la coartada", ha manifestat.

"GUANYEN ELS ROÏNS"

"Em costa aquesta decisió perquè guanyen els roïns, el missatge que estem traslladant a la ciutadania i que estem traslladant a qualsevol polític que vullga fer política que no siga a favor dels poderosos és que s'el carregaran amb denúncies falses, guerra bruta en els tribunals i amb mentides", ha asseverat. "Ens estan fulminat un a un", ha agregat.

Oltra ha assegurat: "A mi el que em dol és que la gent del poble se senta abandonada. Estic en política per la gent vulnerable, des que estic en política sempre he tingut clar que estic per la gent vulnerable". També ha remarcat Oltra que aquesta decisió "s'ha anat construint" i que va començar a plantejar-s'ho "en el moment de l'escrit de la Fiscalia".

Al final de la seua compareixença també ha volgut deixar clar que per a ella el més important és mirar-se "a l'espill tots els dies" i poder dormir, així com que sempre farà "polítiques que qüestionen el dogma neoliberal".

Preguntada per qui ha de decidir la futura vicepresidència del Consell després de la seua eixida, Oltra s'ha limitat a indicar que és decisió que haurà de parlar l'executiva de Compromís que s'ha iniciat després de la seua roda de premsa.

"NO NECESSITE ESTAR AFORADA NI MOLT MENYS"

A més, qüestionada per si s'ha plantejat no deixar l'escó de diputada per a seguir sent aforada, ha emfatitzat: "Açò no va amb mi així, açò no va de deixar de ser aforada ni molt menys. Jo no necessite estar aforada. Si no sóc digna d'estar al govern, menys ho sóc d'estar en la cambra de representació popular".

I interpel·lada pel seu futur a partir d'ara, ha recalcat que "estem en aquest moment" i que la seua dimissió és "una decisió provocada per una de les majors infàmies que s'han produït en aquest país". "No em demane més", ha resolt, i en un altre moment ha recomanat "anar a les hemeroteques" per a saber la veritat quan s'han dit "tantes coses" sobre ella.

La ja ex-vicepresidenta ha arribat somrient a la seu de Compromís en la plaça del Pilar de València, on des de les 16.30 hores estaven cridats a reunir-se diverses desenes de càrrecs en una executiva convocada fa setmanes, abans de la imputació, però que pretenia abordar les seues conseqüències davant la situació generada en el govern autonòmic.