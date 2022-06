Oltra anuncia la seua dimissió sense parlar amb Puig: "Senyor president, aquesta és la meua decisió"

Així ho ha confirmat en una roda de premsa que s'ha produït de sobte, en la seu de Compromís, abans de l'executiva de la coalició que anava a abordar la seua situació després de la seua imputació pel presumpte encobriment dels abusos del seu ex-marit a una menor tutelada.

A preguntes dels periodistes en una abarrotada sala de premsa, visiblement emocionada, Oltra ha afirmat que en aquest mateix moment estava traslladant la seua dimissió a Puig perquè volia que tots s'assabentaren "en igualtat de condicions" i que ningú "ho sabera fins ara".

Durant la compareixença ha asseverat que "no vol donar al PSOE la coartada de traure del Botànic les polítiques d'esquerres". La coordinadora de Compromís, Àgueda Micó, el divendres va afirmar que si Puig cessava Oltra sense acord, "es trencaria el Botànic".

Oltra ha indicat que en tot aquest temps ha parlat una vegada referent a aquest tema amb Puig, en 2019, quan es van reunir per a tractar el segon pacte del Botànic: "Ens van juntar en el mateix lloc que en 2015, en un pis del centre de València, i li vaig dir: 'Mira, tu i jo som els mateixos, però la situació ja no és la mateixa, renovarem el Govern però ja no és igual'".

L'ex-vicepresidenta ha assenyalat que en eixe moment, li va dir a Puig: "En el moment que els nostres 17 diputats et voten, et donem la capacitat de cessar-me". "Quines coses dius, com vaig a cessar-te jo a tu!", ha assegurat que va afirmar Puig. "Ja ho has fet", li va dir Oltra, en referència a l'avanç electoral de 2019.