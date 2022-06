Por todos es conocido lo que le ha costado a Alonso Caparrós reconciliarse con su familia. Sus problemas personales le alejaron de todas las personas a las que más quería pero, poco a poco, emprendió un tortuoso camino en el que pidió perdón, se redimió y consiguió reconducir su vida.

A la hora de hablar sobre los problemas de la familia Cano, Alonso ha comentado en Sálvame que no entendía por qué no llevaban todo esto en privado, a lo que Kiko Hernández le ha contestado: "¿Por qué no lavaste tú los trapos sucios de tu familia en privado?".

Al principio, Alonso Caparrós ha preferido ignorar el comentario de su compañero, pero al rato, ha acabado por explotar. "Lo quiero decir y no me voy a callar. Lo de mi familia fue un episodio ya pasado y creo que he tenido... he demostrado que no quiero vivir de eso, como hace otra gente".

"He tenido los arrojos de sentarme aquí, pedirle perdón a ellos, hacerlo a través de un libro y recuperar a toda mi familia. No tiene nada que ver lo que hacen los Cano, los Mohedano... conmigo. Lo de mi familia no venía a cuento y por ahí no voy a pasar".

Un Alonso Caparrós visiblemente emocionado ha seguido relatando su particular vía crucis. "Me ha costado muchísimo recuperar a mi familia. Mucho aprender a pedir perdón. Mucho entender cosas. Ha sido un esfuerzo de superación. No me duele tanto si lo mencionamos en una reunión o algo. Pero lo malo es que luego esto se extienda a las redes sociales. No me apetece que escriban a mis padres, que escriban a mi hija...".

Alonso Caparrós: "Se lo prometí a Mila"

Alonso también ha querido dejar claro que, si no ha vuelto a hablar sobre el tema, ha sido gracias a una promesa que le hizo a Mila. "Se lo prometí a Mila. Le prometí que no permitiría que nadie de mi familia volviera a estar en el candelero".

"Cuando veo a los Pantoja... y que sean cosas que pasen de padres a hijos, me quedo loco. Por una cuestión de dinero, aquí todo el mundo ha dicho de todo. Se sientan y ponen a parir a sus padres, hermanos, parejas... La solución no existe porque siempre hay dinero".