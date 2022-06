Locomía, la banda transgresora de los años 90 que vuelve a la gran pantalla con una docuserie producida por Movistar Plus+

El 22 de junio vuelve el grupo Locomía, de una manera especial. La historia de uno de los grupos más impactantes de los años 90 va a ser representada a través de una serie documental producida por Movistar Plus+.

Cuenta con tres episodios donde se va a desgranar el origen, ascenso y la ruptura de la formación representado en la época en la que ocurrió: una España que luchaba por modernizarse con unos Juegos Olímpicos y una industria musical repleta de nuevos productos.

La serie está dirigida por Jorge Laplace, producida por Edi Walter, Mariano Tomiozzo y Pablo Aguinaga y, además, cuenta con la participación de Xavier Font, el fundador de Locomía y con varios miembros de las diferentes formaciones, entre los que destacan Manuel Arjona, Lurdes Iribar, Luis Font, Juan Antonio Fuentes y Antonio Albella.

El amor, los celos, la venganza y la traición marcaron su camino hacia el éxito, pero también su doloroso final. Esta es la historia de un grupo de amigos que se atrevieron a ser diferentes. #Locomía, el mayor culebrón jamás bailado, muy pronto en Movistar Plus+. 🌈 pic.twitter.com/0ugkY1G8m0 — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) May 18, 2022

Con motivo de su estreno, los participantes de esta producción han ofrecido declaraciones a Efe. "Los años han tratado mal el legado de Locomía, siempre con el rollo de la mofa. Yo siempre he querido dejar claro que detrás había algo más que una boyband, que había un trasfondo muy grande", afirma Font.

"Era fácil caer en la caricatura y el cliché, pero cuando estábamos con el desarrollo del documental, había ya un germen de poner en su lugar a una banda transgresora que rompió tabúes en estética y cánones de masculinidad", reivindica Aguinaga.

Además, con motivo de su vuelta, Eduardo Navarrete ha diseñado un abanico con el que podrán combatir el calor los asistentes a la fiesta de presentación, que se celebra este martes 21, así como todo aquel que acuda a las fiestas del Orgullo en Madrid.

"No sabéis la ilusión que me ha hecho diseñar el abanico de la docuserie Locomía de Movistar Plus+. ¡Ha sido todo un reto llevar a cabo este proyecto y me ha hecho superfeliz!", comenta el diseñador en su post de Instagram donde muestra el accesorio que se convertirá en protagonista esta semana.