No sé si hemos entrado en una fase de anestesia generalizada ante las catástrofes o si, de tanto ver imágenes impactantes, ya han dejado de sorprendernos. Estamos quizás sobrexpuestos a acontecimientos extraordinarios y claro, ver un mega incendio arrasando hectáreas a la misma velocidad de quien se come una bolsa de pipas, ya no nos resulta tan sorprendente. Y no debería ser así. Deberíamos preocuparnos viendo lo que está pasando en este arranque de la temporada de verano.

Los incendios se repiten, aquí y allí, y los parajes de nuestra infancia se van calcinando. Como si fueran papel que se consume en un cenicero. Cada día uno, y cada día peor. Hablamos de hectáreas como si fueran metros, y solo comparando en un mapa lo que significan mil hectáreas, dos mil, o 30 mil, que son las que se han quemado ya en la Sierra de la Culebra, podemos, de verdad, hacernos una idea de la dimensión de lo que está ocurriendo estos días.

Lo que está pasando en Zamora, en Cataluña y en mi querida Navarra, es preocupante. El incendio de Zamora es ya el peor de este siglo, el más devastador. Los focos se reproducen sin control, las llamas avanzan, el calor sofocante de la semana pasada, que ha dejado los campos secos, y el viento que estos días se empeña en ir en contra, se han convertido en el mejor aliado del fuego.

Ves esos paisajes que recorrías de niña en bicicleta cada verano, los paisajes que son parte de tu recuerdo, de lo mejor que suponía estar de vacaciones, ardiendo sin control y te invade una sensación de impotencia: campos de trigos interminables, flanqueados por valles verdosos, de montañas no demasiado altas, sierras empinadas, rocosas y orgullosas que dibujan el horizonte de verde y amarillo y que ahora se ven amenazadas por las llamas.

Todo eso que forma parte de mi memoria infantil, de mis mejores recuerdos, de los veranos en los que el tiempo no importaba, y todo eso se está quemando. Ves las llamas acercarse peligrosamente a pueblos que son primos hermanos del que veraneabas tú, ves las lágrimas de los vecinos, el miedo, y sientes que la peor pesadilla que podías tener de pequeña, verte rodeada de llamas, se está cumpliendo.

Quienes llevaban años advirtiendo de qué supondría el calentamiento del planeta, no controlar la emisión de gases, o que el agua de los océanos se calentara, no dibujaron en nuestra mente exactamente esto, pero era lo que nos intentaban decir: todo lo que conocéis, cambiará, ese era el mensaje que no supimos entender o no quisimos creer. No creímos que su profecía se cumpliría tan pronto y de esta forma. Y, desgraciadamente, está pasando. No es tarde para evitar que esto empeore, no es tarde para hacer algo. Solo hace falta que nos pongamos a ello. Sin demora.