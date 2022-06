Els valencians paguen 19.450 euros per un casament en 2022, un 9% menys que la mitjana

En el conjunt d'Espanya, donar-se el 'sí, vull' ja és un 22,5% més car que en 2019, quan el cost mitjà era de 17.500 euros, en reprendre's la celebració d'aquests esdeveniments sense restriccions sanitàries.

Entre els servicis més demandats destaquen els 'wedding planner', amb fins al 23% del total de les sol·licituds, un 3% més que abans de la pandèmia i un preu mitjà de 950 euros. Açò demostra que les parelles opten cada vegada més per una empresa externa que les ajude per complet en la planificació de la boda.

En segon lloc està el lloguer del saló, que agrupa el 16% de les sol·licituds davant del 10% de 2019 i costa una mitjana de 4.000 euros sense cap servici addicional inclòs. El càtering ocupa el tercer lloc en 2022, amb un 14% davant del 16% de l'any previ al coronavirus, i pot arribar a costar 12.000 euros amb 130 convidats i barra lliure en la majoria de casos. Amb pastís de noces caldria sumar 200 euros.

Per a enguany, segons l'anàlisi, els espanyols han optat per alternatives als enllaços tradicionals com les noces rústiques, les temàtiques o 'boho chic' i les de luxe. Aquestes últimes suposen el 40% del total, un 20% més que en 2019 i habitualment en finques envoltades de naturalesa, mentre les tradicionals han baixat un 14% i se celebren en restaurants.

El lloc del que més sol·licituds s'han registrat en 2022 per a celebrar unes noces són les finques (26%), per davant de les cases (25%) en celebracions més íntimes i familiars. En tercer lloc, casar-se en la platja suposa el 21% del total i és l'opció que més ha crescut en els últims anys, un 7% respecte a 2019.