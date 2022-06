CSIF denuncia "el col·lapse" en Urgències del General de València amb esperes de 48 hores per al trasllat a planta

Sobre aquest tema adverteix de "l'elevada demora" que s'està produint en l'assignació de llit a causa de "la manca" de les habitacions suficients per a atendre a la població del departament de salut València-Hospital General.

El sindicat explica que "existeix, per desgràcia ja de manera crònica, un nombre diari de pacients pendents d'ingrés que oscil·la entre 50 i 60 persones per dia". De fet, afirma que ahir dilluns 20 el nombre de pacients pendents d'ingrés ascendia a 64, mentre que hui dimarts seguixen a l'espera 53 pacients. El sindicat recalca que "molts d'ells romanen en Observació entre 24 i 48 hores fins al seu trasllat a planta".

CSIF recorda que ha posat en coneixement la situació "de manera reiterada des de fa mesos tant als responsables de l'hospital com a Inspecció Sanitària i al propi Sindic de Greuges. No obstant açò, segueix "sent un problema per resoldre". El sindicat ressalta l'evidència que "l'hospital manca de llits suficients per a atendre la demanda de l'àrea assignada per la Conselleria de Sanitat i precisa un increment de les mateixes, la qual cosa ha d'anar acompanyat de la corresponent dotació de personal".

La central sindical afirma que l'actual situació "produeix una disminució de la qualitat en l'atenció, una falta d'intimitat i la penosidad de no estar en una habitació". A açò cal afegir la "sobrecàrrega laboral per als professionals del servici d'Urgències, que a més d'atendre als pacients que acudixen al citat servici de l'hospital, han de continuar amb les cures als qui estan pendents d'ingrés i que, per tant, romanen en Urgències".