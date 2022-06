Alfara del Patriarca instal·la plaques d'espais lliures de LGTBIfòbia en edificis municipals

En els senyals es pot llegir la llegenda: "Alfara pels drets de les persones LGTBi". "A les nostres instal·lacions i al municipi no hi ha espai per a actituds ni comportaments inadequats i que no respecten a tots els col·lectius", subratlla Marisa Almodóvar com a alcaldessa i regidora d'Igualtat.

Dins de la setmana de l'Orgull, aquest dissabte 25 tindrà lloc la yincana 'Navegant per un riu de colors', dirigida el públic infantil per a fomentar i aprendre de forma lúdica el respecte a les diferències. Mitjançant diverses dinàmiques, els participants adquiriran ferramentes per a trencar estereotips i prejuís cap al col·lectiu LGTBI, resolent dubtes i aclarint conceptes.

Aquesta activitat es desenvoluparà dins de la festa de finalització de curs de les escoles esportives municipals per a fomentar una major participació. S'utilitzarà el joc com a ferramenta educativa, d'inclusió i d'aprenentatge cooperatiu, explica Jaume Martínez com a regidor d'Educació i Esport.

A més, per a donar visibilitat, i fomentar una igualtat real, al llarg de la setmana es realitzarà una campanya de divulgació en defensa dels drets del col·lectiu en xarxes socials. Des del consistori es treballa així per protegir les llibertats i drets de tots els seus veïns, fomentant el respecte i igualtat de tots els col·lectius.